Заблудившийся длинномер проехал по встречке и снес чугунный столбик на Алеутской

Маневры разворота фуры и ее номер запомнили десятки водителей и пешеходов
Происшествия 22:22
Сорванный столбик. Фото: ИА PrimaMedia

Вечерний поток автомобилей у перекрестка Алеутской и Фокина встал в изумленном оцепенении: водители в течение нескольких минут наблюдали, как огромная фура, заехавшая навстречу одностороннему движению, пытается развернуться. В итоге маневр удался – но длинномер снес чугунный столбик уличного ограждения и вместе с цепью чуть не увез его с собой, сообщает ИА Primamedia.

Фотографиями и видеозаписью происшествия с редакцией поделились очевидцы. На видео слышно, как один из водителей вслух повторяет госномер фуры, пошедшей вразнос. По свидетельству граждан, водитель покинул место происшествия и уехал в направлении порта, не обращая внимания на упреки по поводу сорванного столбика, со словами: "Я знаю".

Снесенный столбик

Снесенный столбик. Фото: ИА PrimaMedia

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Тэги: дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

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