Крупный пожар тушат на свиноферме в Приморье

Огонь распространился на площади порядка 1000 квадратных метров
Происшествия 08:50
Крупный пожар тушат на свиноферме в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

В ночь на 17 октября в селе Новоникольск на территории свинофермы произошел крупный пожар, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

"16 октября в 03.26 в пожарно-спасательную службу Уссурийского городского округа поступило сообщение о том, в селе Новоникольск на улице Колхозная горит свиноферма. Прибыв на место происшествия огнеборцы приступили к тушению. Во время разведки было установлено, что горит крыша фермы", — сообщает ведомство.

В 05.27 пожар был локализован. В 06.42 — ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 1000 кв. метров.

Пострадавших и погибших нет. Животные были незамедлительно переведены в другое помещение. Угрозы распространения огня не допущено.

К тушению пожара привлечены 25 человек, 5 единиц техники.

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Тэги: пожар

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