Александр Резниченко: благодаря случаю я опередил в профессионализме моих сверстников

Будущее Уссурийского ЛРЗ в надежных руках молодых и перспективных руководителей

Александр Резниченко – молодой, но уже опытный работник и руководитель, под руководством которого работает локомотивосборочный цех. Фото: Анна Водопьянова ИА UssurMedia

Уссурийский локомотиворемонтный завод известен не только на территории Дальнего Востока, но и за его пределами. Это крупнейшее предприятие Приморского края, по масштабам сравнимое лишь с несколькими судоремонтными компаниями. А в Уссурийске по объемам производства и численности работников ему нет равных. Завод специализируется на ремонте и модернизации локомотивов всех типов. Ежегодно через него проходит более 300 тепловозов, эксплуатирующихся по всей стране от Калининграда до Сахалина. Примечательно, что только на УЛРЗ можно отремонтировать тепловозы ТЭМ7. Территория завода включает 16 основных и пять вспомогательных цехов и участков, а также административный и спортивные комплексы и цех питания. Работает на заводе около 3 тысяч человек. Группа основных цехов включает в себя локомотивосборочный. Там проходят завершающие этапы технологических процессов, в том числе опуск кузова локомотива на телеги – трудоемкая и требующая самоотдачи работа. Корр. ИА UssurMedia встретился с тем, на ком лежит ответственность за качество работ, произведенных в цеху – начальником участка производства в рамках меда-проекта "Человек труда".

Александр Резниченко – молодой, но уже опытный работник и начальник участка производства локомотивосборочного цеха. В день встречи с корр. ИА UssurMedia ему исполнилось 29 лет. Опуск кузова — это лишь малая часть работы, которую выполняет участок, его специалисты занимаются также запуском локомотива, подготовкой для реостатных, пробеговых испытаний, экипировкой локомотива, а сам Александр ведет постоянную работу с мастерами.



Александр Резниченко – молодой, но уже опытный работник и руководитель, под руководством которого работает локомотивосборочный цех. Фото: Оксана Недбайло Специалист по связям с общественностью УЛРЗ

Но больше всего корр. ИА UssurMedia интересовало, какие ключевые моменты способствовали выбору Александром профессии и доволен ли он своим выбором.

— Александр, расскажите, как вы попали на завод, вы единственный в семье связали свою жизнь с железной дорогой?

— У меня папа – железнодорожник, работал на заводе. Он машинист. Мама тоже 20 лет на заводе отработала в электромашинном цехе.

— Значит пошли по стопам родителей?

— Не совсем так было. Получилось очень интересно. Я ведь не собирался идти на завод. Я неплохо учился в школе, было желание остаться до 11 класса. Мечтал, как все, после школы пойти в институт, потом строиться на работу. Но, так как я – поздний ребенок у родителей, то сил и возможностей дотянуть меня до института у них не было. И мама, будучи работником завода, предложила мне пойти учиться в техникум по договору. В последствии, я нисколько об этом не пожалел. Пока мои сверстники доучивались, я уже отучился в техникуме, сходил в армию и поступил в Дальневосточный государственный университет путей сообщения в городе Хабаровске на заочное отделение.

— В общем, получилось все гораздо лучше?

— Да. Вышло все продуктивнее и быстрее. Пока одноклассники сидели за партами в институтах, я уже вовсю работал и сам оплачивал свое обучение.

— Сколько лет вы уже работаете на заводе?

— Работаю с 2010 года, в этом году было девять лет как я сюда пришел.

— Расскажите с чего начинали? Не сразу ведь стали руководить участком?

— Конечно, нет. Начинал я работать слесарем, потом некоторое время поработал в дизельном цеху. А когда прошло четыре года, и я защитил диплом в институте, мне предложили освободившуюся должность бригадира в той же бригаде, где начинался мой рабочий путь. Я согласился. А теперь я уже начальник участка.

— Какие моменты в вашей работе самые сложные?

— Самое сложное в работе – общение с людьми. Потому что людей много и все они очень разные, каждый индивидуален, у каждого свои взгляды на рабочий процесс, свои амбиции, характер. Кто-то все понимает с первого раза, а кому-то нужно время и т.д. Ну и ответственность, конечно большая за всех людей, которые есть в подчинении, за безопасность, охрану труда. А также за ту продукцию, которую мы выпускаем и сроки.

— Вы уже достаточно долго работаете на УЛРЗ, и наверняка есть какие-то пожелания, относительно работы завода, мысли по улучшению, совершенствованию рабочего процесса? Или уже все процессы отработаны таким образом, что трудно что-то изменить?

— Ну да, завод наш уже не пять лет работает, очень долго все выстраивалось и налаживалось. Трудно что-то глобальное предложить, но скорректировать всегда есть что. Мне хотелось бы побывать в других регионах, посмотреть как там работают, на каком оборудовании, обменяться опытом, сделать рабочий процесс более автоматизированным. Это важно, выйти из привычного, обыденного, взглянуть под другим углом на то, что делаешь.

— Что бы вы от себя добавили, как вы видите работника железной дороги?

— Работа на железной дороге – сложная, лентяев не терпит. Человек, который здесь работает должен быть физически и морально устойчив, потому что на 99% это все-таки физическая работа — руками, ногами и головой, а потом уже какая-то документация. И мы, конечно, устаем, но я не считаю, что другие профессии намного проще и легче. Каждый выбирает сам, где ему трудиться – кто-то просиживает за компьютером по 15 часов, что тоже не каждый сможет, а мы обеспечиваем людей исправным железнодорожным транспортом.

— А как отдыхаете? Чем увлекаетесь?

— Увлечений у меня, как у всех молодых ребят, много. На рыбалку ездим с друзьями, машинами занимаемся. Но самое важное место в моей жизни занимает моя семья – семья у меня молодая, маленький ребенок – с работы бегу домой. В выходные отдыхаю, как правило, с семьей, с друзьями.

Проект "Человек труда" создан по инициативе Союза журналистов России, проводится при поддержке губернатора Приморского края. Стратегический партнер проекта — Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Партнеры – ПАО "ВМТП", ООО "Приморскуголь", ООО "Русская Рыбопромышленная Компания", Slavda Group. Сайт проекта http://человектруда.рф/.