Страховые представители СМО "Восточно-страховой альянс" проинформировали посетителей по вопросам обязательного медстрахования

В период работы форума "Тихоокеанская Россия – территория здоровья" во Владивостоке участники со всего Дальнего Востока обсудили приоритеты и перспективы развития современной медицины в сочетании с навыками научной и социальной работы, а также поделились опытом и наработками в области фармакологии, ЗОЖ, закупок и другого, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВСА.

В работе форума приняли участие и представители Страховой медицинской организации "Восточно-страховой альянс". Страховые представители второго уровня Ольга Владимировна Лесик и Светлана Викторовна Бурцева проинформировали посетителей и гостей мероприятия по вопросам обязательного медицинского страхования: рассказали о правилах оформления полиса ОМС, замены страховой медицинской организации, правах и обязанностях граждан в системе обязательного медицинского страхования, о важности своевременного прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, ведения здорового образа жизни.



ВСА принял участие в форуме "Тихоокеанская Россия – территория здоровья". Фото: предоставлено ВСА

Специалисты СМО проконсультировали посетителей мероприятия о правилах получения бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС, предельных сроках оказания медицинской помощи, об институте страховых представителей, и о том, куда следует обращаться, если возникли трудности при получении бесплатной медпомощи.

В ходе форума все желающие смогли услышать ответы на интересующие их вопросы, а также получить информационные памятки и листовки со справочной информацией.

Напомним, что общероссийский проект по формированию института страховых представителей в системе обязательного медицинского страхования был запущен около трех лет назад. Подразумевается, что сотрудники страховых медицинских организаций, прошедшие специальное обучение, будут осуществлять информационное сопровождение пациента на всех этапах оказания медицинской помощи, курировать ход лечения и оказать правовую поддержку при необходимости.