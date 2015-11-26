Виктор Пинский: Нотариат выходит на качественно новый уровень

Ряд нотариальных действий будет возможно совершать без личного присутствия гражданина

Подпись. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Ряд нотариальных действий в России можно будет совершать без личного присутствия, без лишних трат и стояния в очередях. Государственная дума приняла в первом чтении закон, который выводит электронный нотариат на новый уровень, считает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Виктор Пинский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"Законопроект, предложенный правительством, существенно облегчит жизнь гражданам. Это станет возможно благодаря использованию современных технологий – портала Госуслуг, электронной подписи. Ряд нотариальных действий, очень востребованных, будет возможно совершать без личного присутствия гражданина. Например, так можно будет заверить нотариально переводы документов на иностранном языке. Или получить имеющий юридическую силу документ о залоге на движимое имущество. Например, при продаже автомобиля. Кроме того, закон позволит дистанционно оформлять сделки купли–продажи недвижимости. Покупатель и продавец смогут совершать сделки, не встречаясь. Находиться каждый в своем городе у своих нотариусов с документами. Причем, в этом случае регистрация сделки будет проходить в ускоренном режиме. Не нужно тратить деньги на билеты, время. Уверен, что законопроект в целом выводит "электронный нотариат" на новый уровень", — сказал Виктор Пинский.

В России уже сейчас успешно работают бесплатные электронные сервисы нотариата, которые позволяют проверить, не находится ли движимое имущество в залоге, не отменена ли доверенность, узнать, у какого нотариуса открыто наследственное дело. Сервисом проверки доверенности в 2018 году граждане воспользовались полтора миллиона раз, более восьми миллионов проверяли на предмет залога движимое имущество, реестром наследственных дел воспользовались около 800 тысяч человек.

Ежегодно увеличивается спрос и на те услуги, которые оказывает нотариат с применением цифровых технологий — подачу в электронном виде документов через нотариуса в регистрационные и налоговые органы для регистрации права собственности в Росреестре и регистрации юридического лица в ФНС; перевод бумажного документа в электронный вид с сохранением его юридической силы, что позволяет практически мгновенно отправить его в другой город.