Голого извращенца, бегающего по улицам Владивостока, поместили в психбольницу

Мужчину неоднократно замечали в районе Океанского проспекта, 142, а также у учебных заведений города (ВИДЕО)
Общество 12:37
Эксгибиционист. Фото: ИА PrimaMedia

Голого извращенца, которого часто видели в районе Океанского проспекта, 142, поместили для лечения в Краевую клиническую психиатрическую больницу. Об этом ИА PrimaMedia стало известно из ответа на запрос в полицию Владивостока.

В городском УМВД подтвердили информацию о том, что жители неоднократно сообщали о голом мужчине, который бегал по улицам. Полицейские установили личность гражданина. Им оказался 52 –летний местный житель, который страдает психическим расстройством и состоит на учете.

"Проживает гражданин один, близких родственников не имеет, ведет замкнутый образ жизни. В настоящий момент 52-летнего жителя краевого центра госпитализировали для прохождения лечения в Краевой клинической психиатрической больнице", — говорится в сообщении.

От редакции отметим, что этот психически больной мужчина уже на протяжении нескольких лет терроризирует горожан. Жительница района Некрасовской видела его практически каждое утро, когда выходила на прогулку с собакой. По ее словам, извращенец в желтой кепке, заметив собаку, спешно убегает, забирая одежду, спрятанную за гаражами. Однако простой прогулкой по улицам он не ограничивался, иногда заходя в офисы, и пугая работающих там сотрудниц.

Также этого мужчину видели и возле учебных заведений. Несколько лет назад мужчина в желтой кепке регулярно появлялся у Дальневосточной академии искусств и корпуса ДВФУ на Суханова. Три года назад он пугал студенток, учащихся в медицинском на Партизанском проспекте, выпрыгивая из-за кустов возле третьего корпуса. Очевидцы отмечают, что 10 лет назад его часто видели и на Покровском парке, у корпусов ДВГУ.

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Тэги: полиция

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