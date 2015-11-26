Отопление во Владивостоке включат не ранее конца следующей недели

До сих пор температура в столице Приморья не смогла продержаться в течение пяти дней ниже +8°С
Общество 14:10
Батарея. Фото: ИА PrimaMedia

Отопление во Владивостоке включат не ранее конца следующей недели. Об этом на совещании штаба по подготовке ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону рассказал начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Кравченко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Отопительный сезон во Владивостоке наступает обычно после 20 октября, как только среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней не выше +8°С. В этом сезоне такого периода еще не было, – отметил Александр Кравченко. – Мы регулярно запрашиваем в Примгидромете перспективный прогноз. И пока прогноз говорит о приходе тепла на выходных – температура воздуха прогреется до +18°С. Так что включение отопление вероятно произойдет не ранее конца следующей недели".

Тем временем, учреждения образования, культуры и здравоохранения Владивостока к отопительному периоду готовы на 100%. Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго, Дальневосточной распределительной сетевой компании и Дальневосточной генерирующей компании. Специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) в ближайшее время завершат устранение повреждений сетей горячего водоснабжения.

"На данный момент на наших сетях горячее водоснабжение по причине аварийных работ отсутствует в 30 домах. Еще по шести адресам завершается капитальный ремонт. Планируем закончить все эти работы до 18 октября", – отметил представитель ВПЭС.

О полной готовности к подаче тепла заявили и представители административно-территориальных управлений всех районов города. Жилой фонд также уже полностью готов к отопительному сезону 2019-2020.

Написать автору
Тэги: теплоснабжение (отопление)

Энергетики рассказали, что делать приморцам, накопившим долги за теплоснабжение

4 октября, 11:31

Отопление в Артеме включат 15 октября даже в случае аномальной жары

2 октября, 15:36

Усилия властей по развитию ДФО могут оказаться напрасными из-за действий налоговых органов

14:04
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia