До сих пор температура в столице Приморья не смогла продержаться в течение пяти дней ниже +8°С

Батарея. Фото: ИА PrimaMedia

Отопление во Владивостоке включат не ранее конца следующей недели. Об этом на совещании штаба по подготовке ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону рассказал начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Кравченко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Отопительный сезон во Владивостоке наступает обычно после 20 октября, как только среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней не выше +8°С. В этом сезоне такого периода еще не было, – отметил Александр Кравченко. – Мы регулярно запрашиваем в Примгидромете перспективный прогноз. И пока прогноз говорит о приходе тепла на выходных – температура воздуха прогреется до +18°С. Так что включение отопление вероятно произойдет не ранее конца следующей недели".

Тем временем, учреждения образования, культуры и здравоохранения Владивостока к отопительному периоду готовы на 100%. Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго, Дальневосточной распределительной сетевой компании и Дальневосточной генерирующей компании. Специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) в ближайшее время завершат устранение повреждений сетей горячего водоснабжения.

"На данный момент на наших сетях горячее водоснабжение по причине аварийных работ отсутствует в 30 домах. Еще по шести адресам завершается капитальный ремонт. Планируем закончить все эти работы до 18 октября", – отметил представитель ВПЭС.

О полной готовности к подаче тепла заявили и представители административно-территориальных управлений всех районов города. Жилой фонд также уже полностью готов к отопительному сезону 2019-2020.