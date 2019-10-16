Возврат за деньги: Силовики "обвалили" дерзкую ОПГ в городе

Силовики "обвалили" деятельность дерзкой ОПГ в городе. Уссурийским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении серий преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая в крупном размере, организованной группой) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Об этом сообщает ИА PrimaMediа со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.
В судебном протоколе отмечено, что фигурант в 2016 году вступил в преступную группу, созданную в целях незаконного обогащения путем возврата угнанных автомобилей их собственникам за денежное вознаграждение.
Преступники особо не церемонились со своими "жертвами". Так, с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года участникам организованной группы удалось угнать свыше 10 автомобилей, получив за их возврат в общей сложности более 800 тысяч рублей.
Все преступления совершены на территории Уссурийского городского округа. Всего в состав группы, кроме фигуранта, вошло еще двое местных жителей, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, сообщают ведомство.
Незаконная деятельность организованной группы была пресечена ОМВД РФ по г. Уссурийску.
Суд приговорил мужчину к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.