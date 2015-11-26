Дерзкое ограбление ювелирного магазина совершено в городе

Дерзкое ограбление ювелирного магазина совершил неизвестный во Владивостоке, об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управление МВД России по Приморскому краю.
Следователями отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Владивостока, совершившего кражу ювелирного украшения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя.
Злоумышленник бесцеремонно осуществлял свои манипуляции в помещении ювелирного магазина, достал из стеклянной витрины подставку, на которой находилось кольцо, и похитил его. Причиненный потерпевшей ущерб составил 20 тысяч рублей.
Краденное кольцо мужчина заложил в ломбард и получил за него 13 тысяч рублей. На вырученные деньги мужчина пошел развлекаться.
Расследование завершено. Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.
Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.