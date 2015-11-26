Дерзкое ограбление ювелирного магазина совершено в городе

Злоумышленник бесцеремонно осуществлял свои манипуляции в помещении магазина
Это интересно 17:55
Дерзкое ограбление ювелирного магазина было совершено в городе. Фото: pixabay.com

Дерзкое ограбление ювелирного магазина совершил неизвестный во Владивостоке, об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управление МВД России по Приморскому краю.

Следователями отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Владивостока, совершившего кражу ювелирного украшения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя.

Злоумышленник бесцеремонно осуществлял свои манипуляции в помещении ювелирного магазина, достал из стеклянной витрины подставку, на которой находилось кольцо, и похитил его. Причиненный потерпевшей ущерб составил 20 тысяч рублей.

Краденное кольцо мужчина заложил в ломбард и получил за него 13 тысяч рублей. На вырученные деньги мужчина пошел развлекаться.

Расследование завершено. Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Тэги: уголовное дело кража

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