Дерзкое ограбление ювелирного магазина совершено в городе

Злоумышленник бесцеремонно осуществлял свои манипуляции в помещении магазина

Дерзкое ограбление ювелирного магазина было совершено в городе. Фото: pixabay.com

Дерзкое ограбление ювелирного магазина совершил неизвестный во Владивостоке, об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управление МВД России по Приморскому краю.

Следователями отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Владивостока, совершившего кражу ювелирного украшения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя.

Злоумышленник бесцеремонно осуществлял свои манипуляции в помещении ювелирного магазина, достал из стеклянной витрины подставку, на которой находилось кольцо, и похитил его. Причиненный потерпевшей ущерб составил 20 тысяч рублей.

Краденное кольцо мужчина заложил в ломбард и получил за него 13 тысяч рублей. На вырученные деньги мужчина пошел развлекаться.

Расследование завершено. Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.