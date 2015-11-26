В Приморье снова обнаружили вирус африканской чумы свиней

На этот раз вспышку заболевания выявили в селе Комиссарово Ханкайского района
Общество 17:53
Свиньи. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты подтвердили еще один очаг вируса африканской чумы свиней на территории Ханкайского района. Вирус АЧС был обнаружен территории пади Трофимова в селе Комиссарово, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Напомним, ранее очаги АЧС были зарегистрированы на территориях Пограничного, Красноармейского, Дальнереченского, Ханкайского и Надеждинского районов, а также города Дальнереченска и Лесозаводского городского округа. Всего на территории Приморского края было зарегистрировано 19 очагов, из них в 9 очагах сняты ограничительные мероприятия, введенные по АЧС.

"При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

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Тэги: заболевание (диагноз) животноводство

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