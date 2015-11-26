Кудоисты Владивостока готовятся к краевым соревнованиям

В городском турнире приняло участие 180 спортсменов из различных клубов

Чемпионат и первенство Владивостока по кудо. Фото: Федерация Кудо ДФО

Чемпионат и первенство Владивостока по кудо состоялись в краевом доме физкультуры. В турнире приняло участие 180 спортсменов из различных клубов города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации Кудо ДФО.

"Это у нас первые старты после летнего отдых и отбор на краевые соревнования. Здесь собрались очень сильные спортсмены из клубов "Бастион", Black belt, "Брат" "Крыгина", "Шторм", "Олимпиец", "Восход", "Ратимир". Уровень подготовки ребят очень высокий, бои проходят зрелищные, и победители во многих выявляются только в дополнительное время", — рассказал руководитель владивостокской федерации кудо Денис Сивопляс.

Чемпионат и первенство Владивостока по кудо. Фото: Федерация Кудо ДФО Чемпионат и первенство Владивостока по кудо. Фото: Федерация Кудо ДФО Чемпионат и первенство Владивостока по кудо. Фото: Федерация Кудо ДФО Чемпионат и первенство Владивостока по кудо. Фото: Федерация Кудо ДФО Чемпионат и первенство Владивостока по кудо. Фото: Федерация Кудо ДФО 1 / 5

Формат поединков традиционный. У юношей и юниоров бой длится две минуты, а в случае если победитель не выявлен, то разрешены два дополнительных раунда по две минуты каждый, у взрослых время поединка ограничено тремя минутами — столько же длится дополнительное время.

Во всех возрастных группах и коэффициентах выявили победителей и призеров. Из их числа будет сформирована сборная Владивостока.

В ближайшее время такие же отборочные турниры пройдут во всех городах Приморья, где развивается кудо. Сильнейшие спортсмены встретятся на чемпионате и первенстве Приморского края (12+), которые пройдут 9 ноября в спорткомплексе "Молодежный", где сразятся за путевки на дальневосточные соревнования.