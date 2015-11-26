Предложить кандидатуру можно до 15 ноября

Три самых активных добровольца Приморья получат почетную награду. Фото: департамент по делам молодежи ПК

Знак "Доброволец Приморского края", учрежденный губернатором, вручат в этом году трем самым достойным волонтерам региона. Предложить кандидатуру того, кто будет удостоен почетной награды, можно до 15 ноября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Решение об учреждении знака отличия было принято по инициативе главы региона в 2018 году. В Приморье сегодня более 15 тысяч человек активно занимаются добровольческой деятельностью, активно развивается и "серебряное добровольчество".

"Вовлечение в движение волонтеров и создание системы их поддержки предусмотрено региональным проектом “Социальная активность” национального проекта “Образование”. Для нас важно, чтобы достижения и важные для жизни Приморья дела, совершенные волонтерами, были отмечены по заслугам – поэтому ежегодно они удостаиваются Благодарственных писем и Почетных грамот за участие в мероприятиях края, а также могут претендовать на различные стипендии. Знак “Доброволец Приморского края” – еще один способ отметить, как важен для региона ежедневный труд добровольца", – отмечает директор краевого департамента по делам молодежи Елена Томчук.

Чтобы подать документы на рассмотрение кандидата о награждении его знаком отличия, организаторы добровольческой деятельности должны подать ходатайство, приложив согласие на обработку персональных данных, сведения, заполненные по форме, в которой указываются достижения за всю волонтерскую деятельность, и ряд документов и медиа-файлов, подтверждающих активную добровольческую деятельность кандидата (грамоты, благодарственные письма, личная книжка волонтера, фото, видеоматериалы, упоминания в СМИ и другие достижения).

Документы принимаются до 15 ноября по адресу: улица Посьетская, 14 (офис "Молодежь Приморья"). Вопросы можно задать по телефону: 8 (423) 279-17-10.

Напомним, волонтерское движение является одним из крупнейших молодежных движений в Приморье. Добровольцы регулярно принимают участие в социальных, экологических и патриотических акциях, помогают в проведении крупнейших мероприятий как в крае, так и на территории страны. Движение развивается, в том числе, в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования Приморского края".