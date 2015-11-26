Рефери международного турнира по панкратиону во Владивостоке станут опытные экс-бойцы

В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Бразилии, Азербайджана, Киргизии и Южной Кореи

Панкратион. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокский государственный цирк уже в эту субботу, 19 октября, примет международный турнир по современному панкратиону (12+) с участием спортсменов из России, Бразилии, Азербайджана, Киргизии и Южной Кореи. Следить за ходом восьми профессиональных рейтинговых поединков будет судейская коллегия из десятка человек, каждый из которых аккредитован Союзом СБЕ ММА России. Начало турнира в 19.00, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Файткард международного турнира на Кубок главы города Владивостока включил 16 спортсменов смешанного стиля из пяти стран. Все бои события от федерации современного панкратиона Приморского края пройдут по формуле двух раундов по пять минут.

Оценивать ход встреч турнира будет команда из почти десятка судей во главе с вице-президентом федерации современного панкратиона Дмитрием Сазоновым и исполнительным директором федерации ММА Приморского края Максимом Леоновцом. В качестве рефери в восьмиугольнике этим вечером зрители увидят известных поклонникам смешанных единоборств опытных экс-бойцов, неоднократных победителей поединков по современному панкратиону Гаджи Зайпуллаева и Антона Пилипейко, ранее уже успешно работавших в тандеме, в том числе и на апрельском международном турнире этого года во Владивостоке.

"Все судьи — аккредитованы Союзом СБЕ ММА России, прошли семинары и обучение. У всех есть опыт и нужная квалификация, они уже не раз судили международные турниры высокого уровня по смешанным единоборствам. Могу заверить, что в состав судейской коллегии отобраны специалисты, которые всегда принимали грамотные и правильные решения по итогам боев и кто постоянно повышает свою квалификацию", — отметил судья международной категории Дмитрий Сазонов.

Сборную России на предстоящем турнире возглавит опытный и именитый представитель владивостокского клуба "Гладиатор" Константин Киреев. Четыре из восьми запланированных встреч будут проведены в формате матчевой встречи "Россия — Южная Корея", где соперниками хозяев станут представители одного из ведущих клубов Республики Корея — Korea Top Team (промоушен TFC, Top Fighting Championship). В двух других международных поединках в октагоне будут биться спортсмены из стран СНГ и из Бразилии.

Напомним, за сутки до международного турнира, 18 октября, во владивостокском ТРК "Седанка Сити" состоятся церемония взвешивания бойцов и пресс-конференция, открытые для всех желающих (вход свободный, начало в 14.00). Продажа билетов на турнир: "ДальПартер", касса Владивостокского цирка.