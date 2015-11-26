За неделю до каникул: в школах Приморья заканчивается первая четверть (ФОТО)

Ученики уже строят планы на каникулы
В учительской
Общество 12:53
Во дворе школы № 9. Фото: ИА PrimaMedia

Ровно неделя осталась до окончания первой четверти в школах Приморья. Школьникам еще задают домашние задания, локомотив учебного процесса еще вовсю пыхтит по накатанным рельсам методических планов, но неуловимое предвкушение каникул уже витает в воздухе. А может быть, это погожие теплые октябрьские деньки дарят детям и взрослым благостное и задумчивое настроение, и после уроков ребята задерживаются в школьных дворах, чтобы поболтать или погулять. Фотокорр ИА PrimaMedia запечатлел волшебные моменты золотой осени у нескольких школ Владивостока.

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Ученики уже начинают строить планы на каникулы. Гимназист Вова сообщил, что ощущает необходимость подтянуть китайский язык – и будет не только отдыхать, но и заниматься. Семиклассницы Соня и Алина из школы № 76 просто рады приближающейся неделе без уроков. Первоклассница Аврора призналась, что в школу бежит с радостью, потому что ходит на продленку, где у нее появилось много новых друзей. Младшеклассники играют в классики, гоняют мяч и воздушные шарики, весело прыгают на спортплощадках, крутятся у турников и любуются поздними осенними цветами.

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— Мы учимся в самой замечательной школе, все в ней делается с душой и теплом к детям! У нас был прекрасный день здоровья, когда все детки поехали на Шамору, где запускали змеев. Был день тигра, Авроре очень понравилось. Выступили с концертом на День учителя. И самое главное — дочь не потеряла интереса к школе! – рассказала мама первоклассницы Валерия Г.

В октябре многие школы устраивали субботние праздники на открытом воздухе – это были зарядки, соревнования и ярмарки. Так, в школе № 22 на славу удалась Покровская ярмарка, украшениями которой стали подсолнухи и яркие осенние листья, а "валютой" — скоморошины достоинством в 10 рублей. Классы соревновались в оформлении своих торговых площадок, вкусноте приготовленных блюд и задоре концертных номеров. Дети и родители с восторгом вспоминают это мероприятие.

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Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.

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Тэги: школы ученики школ

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