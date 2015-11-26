Работников "Авиаремонтного завода" в Приморье перевели на двухдневку

Причина - несоблюдение сроков контрактования гособоронзаказа, задержки авансирования и оплаты уже выполненных работ

Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Работников 322-го Авиационного ремонтного завода в селе Воздвиженка — единственного предприятия по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации в ДФО — перевели на двухдневную рабочую неделю. Причина — несоблюдение сроков контрактования гособоронзаказа, задержки авансирования и оплаты уже выполненных работ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

52 работника завода уже выразили несогласие работать в условиях двухдневки и написали заявления на увольнение. В целом же, с января по август, предприятие лишилось 181 работника — часть пришлось сократить, с учетом мотивированного мнения профсоюза, но большинство ушли сами, устав от задержек с выплатами зарплаты и неопределенности в отношении будущего предприятия.

— Завод несет невосполнимые кадровые потери. Уходят и опытные работники, и молодежь. Отсутствие специализированных учебных заведений в непосредственной близости от предприятия не позволяет нам в короткие сроки восполнить эти потери, — говорит председатель профорганизации "322 АРЗ" Максим Жилкин.

Сегодня в штате завода — 582 человека. Чтобы обеспечить им занятость и зарплату, предприятие должно получить в 2020 году на ремонт не менее восьми самолетов. На данный момент план гособоронзаказа-2020 составляет всего четыре единицы авиатехники. Тем самым руководство завода толкают на непопулярные меры.

Сокращению подлежит 331 работник, что превышает 50% общей численности трудового коллектива.

Профлидер предприятия Максим Жилкин бьет тревогу с начала года.

— В марте этого года, когда из-за уменьшения объема производства работников перевели на 3-дневную рабочую неделю, по нашему обращению отраслевой профсоюз ходатайствовал перед Главнокомандующим Воздушно-космическими Силами России об оказании содействия в загрузке нашего предприятия, — рассказывает председатель профорганизации.

В официальном ответе от ВКС было сказано, что выбор исполнителя по гособоронзаказу на сервисное обслуживание и ремонт самолетов вне компетенции Главкома. Главным исполнителем работ по контракту является "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК").

Там, в свою очередь, указали на отставание "322 АРЗ" от производственного графика по выпуску продукции и рекомендовали "максимально сосредоточить усилия на обеспечении ритмичности выпуска готовой продукции и документального закрытия работ".

При этом в официальном ответе корпорации ничего не говорится о невыполнении ПАО "ОАК" своих собственных обязательств. Именно это и подкосило 322-й авиаремонтный завод.

Авансирования по текущему контракту своевременно не поступило. Поэтому с января по март 2019 года зарплата работникам выплачивалась из собственных средств завода, которые изначально планировалось направить на освоение ремонта новых типов самолетов, модернизацию оборудования, приобретение запчастей. Это привело к нарушению договоренностей с поставщиками и задержкам в выплате зарплаты работникам.

Так, заработную плату за март заводчанам перечислили только 29 апреля, и то, после озвучивания проблемы председателем профорганизации завода на Координационном совете ПАО "ОАК" и профсоюза "Профавиа" в Москве.

— Уже тогда я говорил о том, чем чреваты задержка авансирования, а также несвоевременное заключение ГОЗ 219 между Минобороны и ПАО "ОАК". Контракт был подписан лишь в апреле 2019 года, в то время как производство отдельных узлов и агрегатов у поставщиков занимает 6-9 месяцев с момента оплаты! Поэтому причина нашего отставания в выполнении заказа — не в низкой производительности труда работников (у нас работают высококвалифицированные специалисты) и не в бездействии руководства, а в позднем подписании контракта с заводом и нарушении сроков авансирования заказа, — подчеркивает Максим Жилкин.

По его словам, в условиях сложившейся тенденции заводы вынуждены подписывать контракты задним числом с полным осознанием заведомого неисполнения в указанные сроки.

После заседания Координационного совета Управляющая компания ПАО "Сухой" перевела заводу сумму, которая соответствовала месячному зарплатному фонду предприятия, но никак не покрывала всю задолженность со стороны заказчика. Не последовало стабильного авансирования работы и дальше, из-за чего задержки выплат заработной платы повторялись еще дважды — в мае и июне.

Профлидер подчеркивает: работы заводчане не боятся и готовы работать в две смены. В 2017 году, например, завод выпустил и передал заказчику 17 единиц самолетов. Но гособоронзаказ сокращен, и работы нет.

От стабильной работы предприятия зависит жизнь села Воздвиженка и окрестных территорий Уссурийского городского округа.

— Кроме того, как и на любом авиаремонтном предприятии, часть работы выполняют смежники, а значит, недозагруженность нашего завода ударит и по ним тоже, — уверен Жилкин.

Подчеркнем, что ситуация с сокращением численности и штата работников из-за проблем с получением гособоронзаказа в авиапромышленности Дальнего Востока касается не только 322-го авиаремонтного завода.

Похожие проблемы наблюдаются в арсеньевской авиакомпании "Прогресс", где наряду с сокращениями штата урезаются социальные расходы. Предприятие теряет квалифицированных специалистов, а город и край — жителей трудоспособного возраста, которые вместе с семьями вынуждены уезжать на заработки в другие регионы.

— Надеемся, что политика ПАО "ОАК" и ПАО "Вертолеты России" по отношению к предприятиям оборонно-промышленного комплекса Приморья изменится и будет в полной мере отвечать посылам президента и правительства о развитии Дальнего Востока, привлечении и сохранении квалифицированных специалистов, — говорят в профкоме завода.

Федерация профсоюзов Приморского края готовит обращение к губернатору Приморья и председателю ФНПР о содействии в сохранении на промышленной карте Приморья 322-го авиаремонтного завода, увеличении его нагрузки в 2020 году на 4 единицы авиатехники и своевременном авансировании гособоронзаказа.