Олег Вельгодский: Нерадивых подрядчиков - гнать из программы "1000 дворов"!

Депутат Заксобрания Приморья привел вопиющие примеры того, как иные любители легкой наживы забыли о социальной ответственности бизнеса

Депутат ЗСПК Олег Вельгодский. Фото: предоставлено О. Вельгодским

В прошлых публикациях ИА PrimaMedia уже рассказывала о том, как депутат Законодательного собрания Приморского края Олег Вельгодский в рамках своих представительных полномочий и работы на избирательном округе старается обеспечить выполнение программы губернатора Приморского края "1000 дворов" в Первореченском районе города Владивостока. Так, в ходе подготовки к выполнению и в ходе реализации программы, Олег Николаевич провел 63 дворовые встречи, на которых рассказывал об инициативе главы Приморья, объяснял первореченцам, как принять в ней участие, и вместе с жителями искал решение возникающих проблем. Сейчас программа вступает в завершающую фазу. А, значит, уже можно подводить первые итоги ее реализации. Об этом – в интервью, которое Олег Вельгодский дал корр. ИА PrimaMedia.

— Олег Николаевич, для начала как бы вы оценили программу "1000 дворов", которая сейчас входит в завершающую стадию?

— Исходя из опыта своей многолетней депутатской работы, могу сказать, что программа "1000 дворов" — это на сегодняшний день самая масштабная по размаху и числу участников программа благоустройства в городе и крае. Напомню, что программа была организована и реализуется по инициативе губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко.

Основными целями программы являются повышение уровня жизни жителей Приморского края, улучшение состояния дворовых территорий, развитие краевой инфраструктуры. При этом программой предусматриваются три варианта благоустройства придомовой территории: установка детских площадок; установка спортивных площадок; ремонт внутридворовых дорог, тротуаров и лестниц.

Программа финансируется из бюджета Приморского края и полностью бесплатна для жителей (это хочется подчеркнуть особо). Для участия достаточно письменно заполнить заявку и собрать не менее 20-ти подписей жителей своего двора. Согласитесь – проще некуда!

Всего по краю было подано 3,5 тысячи заявок на благоустройство, а это не много не мало — 70 тысяч человек, которые стали участниками проекта. Из 34-х городских округов и муниципальных районов края в программе приняли участие все 34. Это 199 городских и сельских населенных пунктов. Таким образом, программа губернатора Кожемяко объединила весь край! Честно говоря, я и не припоминаю, когда такое было.

Считаю, что эти цифры наглядно доказывают: программа "1000 дворов" должна стать постоянно действующей!

— А что вы скажете как депутат Заксобрания о реализации программы в Первореченском районе, на вашем избирательном округе?

— Вы сами видите, насколько была высока конкуренция. Я этого ждал, поэтому весь октябрь 2018 года проводил дворовые встречи с жителями Первореченского района. На этих встречах я рассказывал об инициативе главы Приморья и объяснял первореченцам, как принять в ней участие.

— И каковы результаты?

— Результатами я доволен. В списке победителей — 81 многоквартирный дом Первореченского района, где жители не стали ждать у моря погоды, а сами проявили инициативу.

Однако получить сертификат – это еще полдела. Людям важен не факт участия в программе, а благоустроенный двор, новая детская или спортивная площадка, отремонтированная дорога. А так как программа новая, как говорят в народе, работает прямо с колес, то неизбежны и нестыковки.

Поэтому уже в первых числах февраля, не дожидаясь официального начала работ, я начал серию дворовых встреч с жителями, где в присутствии представителей администрации города Владивостока, управляющих организаций и подрядчиков мы все вместе принимали решения – какими быть детским и спортивным площадкам, как лучше и удобнее для жителей отремонтировать придомовые проезды.

На каждой встрече нам удавалось найти решение, которое максимально устраивало жителей. В нескольких случаях нам удалось объединить сертификаты, и у стоящих по соседству домов вместо двух маленьких начинали строить одну большую площадку.

— А что нестыковки, о которых вы говорили?

— Разумеется, они возникли. Прежде всего, встал вопрос оплаты экспертизы проектов и смет.

Государственная экспертиза дизайн-проекта и смет – это необходимая часть работы. Дизайн-проект, в принципе, можно нарисовать любой. Однако потом на этой детской или спортивной площадке будут играть наши дети и заниматься спортом наши жители. Их безопасность должна быть обеспечена!

Кроме того, все мы знаем, как любят некоторые ушлые подрядчики завышать сметы. Деньги – краевые, бюджетные, и их нельзя тратить понапрасну. Так вот, некоторые, прямо скажем, недальновидные чиновники попытались переложить оплату экспертиз и смет на жителей. Как и расходы на проект.

Узнав о таких случаях, я немедленно обратился к руководителю департамента по жилищно-коммунальному хозяйству Приморского края Елене Пархоменко (сейчас она вице-губернатор) и начальнику УСЖФ Владивостока Григорию Пейхвассеру с требованием немедленно прекратить поборы с жителей, не предусмотренные программой "1000 дворов". Напомню, по условиям губернатора Кожемяко, все работы по программе для жителей бесплатны!

Решение проблемы было предельно быстрым и максимально грамотным – обязанность оплатить проект и его экспертизу были возложены на подрядные организации.

Но, как говорится, проблему решили, а осадочек-то остался!

И это был только первый звоночек. Нашлись некоторые шибко мудрые подрядчики, которые решили, как говорят в определенных кругах, "срубить деньжат по-легкому".

Для начала кое-кто из них, начал как-то странно читать контракт.

В контрактах говорилось, что подрядные организации обязаны УСТАНОВИТЬ площадку. То есть выполнить весь объём работ, включая подготовку площадки, укладку основания, установку оборудования и ограждения.

Эти же "кое-кто" решили, что от них требуют только продать жителям качели-карусели на миллион казенных рублей, а устанавливать оборудование – это забота самих жителей.

Они радостно заявлялись во дворы, показывали людям красочные прайсы и убеждали набирать у них оборудования как можно больше. На весь миллион. Ни словом не упоминая, что детская или спортивная площадка – это не куча тренажеров, горок и лавочек. Это — комплексное сооружение, к которому ГОСТы и СанПиН предъявляют повышенные требования по обеспечению комфорта и безопасности детей и граждан. Поэтому основание площадки и ее ограждение необходимо в обязательном порядке!

Конечно же, когда людям потом объяснили, что подрядчики их попросту обманули, что миллион – это на всю площадку, в том числе на ограждение и основание, а не только на оборудование, жители остались недовольны. Так появился второй слой неприятного осадка.

Затем эти ребята начали требовать от власти деньги вперёд. Дескать, мы не ожидали, что нас заставят работать, а не втюхивать оборудование, а чтобы работать – у нас денег нет!

И оборудование нам купить не на что, и оплатить работы нечем…

Им резонно предложили решать свои финансовые проблемы самостоятельно, например – брать кредиты в банках. Или договариваться с поставщиками об оплате за оборудование в рассрочку, а не выпрашивать авансы.

С самого начала подрядчиков предупреждали: сначала вы построите площадки, сдадите их жителям и специалистам контролирующих ведомств, и только потом получите деньги! Вы знали, на что шли, так что теперь поздно пить боржоми! А если у вас нет оборотных средств – так что же вы за предприниматели такие? И зачем вы нам такие нужны?

Тогда ребята-коммерсанты взялись упрашивать власть смягчить требования к качеству и разрешить им вместо высококачественного, надежного оборудования на детские и спортивные площадки поставить что-нибудь попроще, и, главное, – подешевле.

Когда же им и тут категорически отказали, напомнив о социальной ответственности бизнеса и о том, в какой именно программе они решили поработать, начались проволочки со сроками выполнения, а потом – последовали отказы от контрактов.

— Пример привести можете?

Конечно. В Первореченском районе некая компания "Оранж" набрала аж 25 объектов! Затем, как я рассказал выше, попыталась уклониться от обязанности строить площадку целиком, потом начала выпрашивать авансы и снижения требований к качеству площадок, а затем, промурыжив жителей полгода, горе-предприниматель попросту бросил 17 площадок из 25-ти!

На сегодня этот самый "Оранж" из восьми сохраненных за собой объектов установил только две площадки. На четырех работы выполнены на 10-15%, а на двух – работы даже не начинались! И это за 8 месяцев!

Особо подчеркну, "Оранж" отказался от выполнения контракта 10 августа! Украв у детей лето и не сделав ровным счетом ничего!

— А какой строк сдачи объектов по программе был установлен?

— 30 сентября. Пришлось управляйкам даже не в срочном, а в аварийном порядке искать замену недобросовестному подрядчику ООО "Оранж", а на выполнение программы оставалось всего полтора месяца!

Новые подрядчики в авральном режиме включились в работу, ведь им пришлось заново готовить проекты, проводить их через экспертизу, а время, отведенное на работы, неумолимо таяло.

Неудивительно, что к 20 сентября, за десять дней до установленного срока сдачи объектов, ситуация выглядела крайне плачевно.

Из 57 площадок на территории Первой Речки было сдано всего 12. На 34 площадках работы даже не начинались, а по оставшимся средний процент выполнения работ был всего 27,16%!

Гораздо лучше обстояло дело с асфальтированием – на 20 сентября на территории Первой Речки из 19 проездов было отремонтировано 12, а на остальных средний процент выполнения составил 73.69%.

Но в целом из-за таких вот горе-предпринимателей программа губернатора Приморья Олега Николаевича Кожемяко "1000 дворов" оказалась на грани срыва. А горожане, увидев, что, несмотря на обещание губернатора, за полгода в их дворах ничего не поменялось, стали говорить, что власть их обманула. Хотя на самом деле приморцев, как в 90-х годах, попытались кинуть недобросовестные подрядчики.

Я, как депутат Законодательного собрания, начал разбираться в ситуации лично. Еще в июле обратил внимание начальника управления содержания жилищного фонда города Владивостока Григория Пейхвассера на отношение "Оранжа" к работе и попросил взять эту компанию на особый контроль. Я довел информацию, как идет выполнение программы "1000 дворов", до профильного вице-губернатора Елены Пархоменко. Доложил о ситуации первому вице-губернатору Вере Щербине. Положил им на стол сводку о выполнении программ с сухими и крайне неутешительными цифрами. Рассказал о таких вот "оранжах".

Разумеется, меры были приняты незамедлительно! Работа пошла! Новые подрядчики массово заходят на брошенные объекты.

Хочу успокоить жителей, участвующих в губернаторской программе. Площадки будут установлены обязательно! Каждый проезд, каждая площадка в Первореченском районе у меня на личном контроле. Мой телефон – 25-88 -167. Звоните, если у вас возникли проблемы, буду помогать!

— Какие-нибудь выводы по программе "1000 дворов" лично вы сделали?

— Да. Первое, как я уже говорил, программа "1000 дворов", которая была организована и реализуется по инициативе губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко — это на сегодняшний день самая удобная и выгодная для жителей программа благоустройства придомовых территорий, и потому, самая востребованная программа благоустройства в городе и крае.

Поэтому программа "1000 дворов" должна стать постоянно действующей. Это позволит в кратчайшие сроки и при участии самих жителей благоустроить наши дворы по всему Приморскому краю. Думаю, что программа "1000 дворов" может стать фирменным знаком Приморья.

Второе. Сам механизм программы, в том числе способы подготовки и подачи заявок, определения участников, организации работ, а главное – принцип оплаты только за готовый и принятый в эксплуатацию объект – этот механизм прост, понятен всем, и он вполне работоспособен. Тем не менее, в программу необходимо внести несколько поправок.

При выполнении программы "1000 дворов" необходим строжайший и тщательный отбор подрядчиков. Компании типа "Оранжа" и на пушечный выстрел не нужно подпускать к работам!

Управляющие компании, выступающие заказчиками работ по программе, в контрактах на выполнение работ обязаны предусмотреть просто драконовские штрафы за несвоевременное выполнение работ или за отказ от исполнения контракта подрядчиком.

Проштрафившиеся компании необходимо вносить в особый черный список и публиковать его на сайте администрации Приморского края.

Считаю правильным в рамках выполнения программы "1000 дворов" проводить централизованную закупку оборудования для детских и спортивных площадок через конкурсы администрации Приморского края. Так мы снизим стоимость оборудования, обеспечим его поставку в срок, и тем самым – гарантируем своевременное выполнение программы.