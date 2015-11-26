В Приморье найдено тело рыбака, пропавшего в бухте Читувай

Поиск второго рыбака, пропавшего в бухте Попова, продолжается
Происшествия 16:20
В Приморье найдено тело рыбака, пропавшего в бухте Читувай. Фото: ИА PrimaMedia

Спасатели Находкинского отряда МЧС России нашли тело рыбака и его лодку сегодня, 18 октября, в районе приморской бухты Читувай, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

17 октября 36-летний мужчина вышел в море на резиновой лодке в бухте Читувай (Мусатова) и не вернулся. В район поисков прибыла группа Находкинского отряда МЧС в составе трех человек с плавсредством, подводной видеокамерой и необходимым снаряжением.

В ходе поисковых мероприятий спасатели осмотрели более 4 км прибрежной полосы и 2,5 тысяч кв. метров грунта акватории, пострадавшего обнаружить не удалось. Сегодня, 18 октября, поиски были продолжены. К полудню спасатели обнаружили лодку и тело мужчины в воде.

"Мужчина был без спасательного жилета, видимо, выпал из лодки, пытался доплыть до берега, но не смог, вода очень холодная", — предполагают спасатели.

Вторая поисковая группа Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России продолжает работы в бухте Попова, где также пропал рыбак. Вышел в море в лодке и не вернулся.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

ФСБ: Умер один из задержанных в Японском море северокорейских рыбаков

Неизвестный катер потопил яхту в Амурском заливе и скрылся в темноте

Спасителем тонущего мужчины во Владивостоке оказался военнослужащий ТОФ

Написать автору
Тэги: вода рыбаки-любители

Без вариантов: по Приморью продолжат бить грозы и ливневые дожди

30 августа, 10:54

"Ничему жизнь не учит": автомобили на Нерчинской пострадали от оползня

30 августа, 09:51

"Старый слоган есть: Молодость и опыт – это про нас"

15:10
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia