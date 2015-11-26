Поиск второго рыбака, пропавшего в бухте Попова, продолжается

В Приморье найдено тело рыбака, пропавшего в бухте Читувай. Фото: ИА PrimaMedia

Спасатели Находкинского отряда МЧС России нашли тело рыбака и его лодку сегодня, 18 октября, в районе приморской бухты Читувай, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

17 октября 36-летний мужчина вышел в море на резиновой лодке в бухте Читувай (Мусатова) и не вернулся. В район поисков прибыла группа Находкинского отряда МЧС в составе трех человек с плавсредством, подводной видеокамерой и необходимым снаряжением.

В ходе поисковых мероприятий спасатели осмотрели более 4 км прибрежной полосы и 2,5 тысяч кв. метров грунта акватории, пострадавшего обнаружить не удалось. Сегодня, 18 октября, поиски были продолжены. К полудню спасатели обнаружили лодку и тело мужчины в воде.

"Мужчина был без спасательного жилета, видимо, выпал из лодки, пытался доплыть до берега, но не смог, вода очень холодная", — предполагают спасатели.

Вторая поисковая группа Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России продолжает работы в бухте Попова, где также пропал рыбак. Вышел в море в лодке и не вернулся.