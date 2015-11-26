Жара до +22°С ожидается во Владивостоке на выходных

Существенных осадков не ожидается

Погода. Фото: ИА PrimaMedia

Теплая погода без осадков ожидается на предстоящих выходных в Приморье. Во Владивостоке в воскресенье температура поднимется до +22°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Потепление в Приморье в ближайшие дни продолжится. В субботу антициклон будет ослабевать. Значения минимальных и максимальных температур воздуха повысятся. Ночью выхолаживание уменьшится, +2…−3°С, в горных районах до −10°С. На юге края до +11°С. Существенных осадков не ожидается. Днем довольно тепло, фон максимальных температур +12…+19°С.

В воскресенье Приморский край окажется в теплом секторе циклона, который будет смещается над Амурской областью. В ночные часы на большей территории 0...+9°С, местами в горных районах до −7°С. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+22°С. Осадки маловероятны.

Во Владивостоке в выходные дни облачно с прояснениями, и преимущественно без осадков. Температурный фон существенно отличаться не будет. Ночи тёплые, минимальная температура +8…+10°С. Днём комфортная температура, +13…+16°С.