ДТП с тремя погибшими произошло в Тернейском районе Приморья

Еще один участник аварии госпитализирован в состоянии комы
Происшествия 17:20
тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с тремя погибшими, которое произошло в 15 кмот села Малая Кема Тернейского района Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

33-летний мужчина за рулем Isuzu Bighorn двигался по лесовозной дороге, но не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли три человека: водитель и двое пассажиров в возрасте 33-х и 36-ти лет. Один пассажир, 29-летний мужчина, госпитализирован в состоянии комы.

Стаж вождения водителя Isuzu – 14 лет, в 2019 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.

Проводится проверка. По факту автоаварии со смертельным исходом назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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Тэги: дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

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