Сумма кредита составляет 250 тысяч рублей

Примсоцбанк продлил "Юбилейный" до конца года. Фото: ИА PrimaMedia

Примсоцбанк продлил срок действия кредита "Юбилейный" без обеспечения со ставкой 12,5% годовых до конца 2019 года. Сумма кредита составляет 250 тысяч рублей, срок — от 25 до 60 месяцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Для оформления кредита требуется паспорт и второй документ на выбор, например СНИЛС, военный билет или водительское удостоверение. Срок принятия решения по кредиту составляет 50 минут. Ставка зафиксирована на уровне 12,5% годовых и не зависит от наличия поручителя и других условий.

"Юбилейный год подходит к концу, но мы не собираемся лишать наших клиентов праздника, поэтому продлили срок действия кредита, — отмечает начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Оксана Беспалова. — Пожалуй, сложно найти на рынке лучшие условия по кредиту без обеспечения, чем в "Юбилейном". Честная фиксированная ставка 12,5% годовых, минимум документов

За счет низкой для кредитов, не требующих обеспечения и подтверждения дохода, процентной ставки, ежемесячный платеж на наиболее популярных сроках кредитования не несет серьезной кредитной нагрузки на бюджет заёмщика. Так, при сроке кредитования в 60 месяцев платеж составляет 5693 рубля.

Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или при личном обращении в один из офисов. Для удобства посещения офисов в банке реализован сервис онлайн-записи, где клиент может записаться на получение необходимой услуги в удобное для него время. Телефон справочной службы для клиентов: +7 (351) 211−01−10.

Услуги предоставляет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №2733. ОГРН 1022500001061. Юридический адрес: 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44.