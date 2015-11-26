Темп прироста увеличился в более чем в два раза

Портфель корпоративных кредитов Примсоцбанка превысил 20 млрд рублей. Фото: ИА PrimaMedia

Примсоцбанк сообщает, что по итогам третьего квартала 2019 года портфель корпоративного кредитования составил более 20 млрд рублей. За год портфель вырос на 15,3% или на 2,72 млрд рублей. В сравнении с предыдущим периодом, темп прироста увеличился в более чем в два раза, , сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Мы активно работаем с бизнесом во всех регионах присутствия, предлагаем удобные условия индивидуально под каждого клиента, участвуем в государственных программах поддержки бизнеса, — отмечает начальник кредитного департамента ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Клавдия Беккер. — Высокая надёжность нашего банка, дополненная гибкостью и индивидуальным подходом, позволяют нам достигать серьёзных успехов на рынке корпоративного кредитования".

Примсоцбанк занимает 16 место в топ-20 банков на рынке корпоративного кредитования по итогам первого квартала 2019 года, составленном аналитиками национального рейтингового агентства "Эксперт" и опубликованном в журнале "Банковское обозрение". Международное рейтинговое агентство Fitch в августе этого года повысило долгосрочный РДЭ Примсоцбанка до уровня BB. Также в мае этого года был подтверждён национальный рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

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