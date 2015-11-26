От этики до тарифов: журналисты Приморья обсудили острые вопросы медиаотрасли

Представители СМИ обсудили методы борьбы с информационным кибербуллингом и повышение тарифов на печатные издания

Заседании рабочей группы Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморье. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Вопросы профессиональной этики журналистов и повышение стоимости подписки на печатные издания подняли на заседании рабочей группы Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае, которое состоялось в среду, 16 октября в Приморском отделении Союза журналистов России. Представители профессионального сообщества обсудили методы противостояния кибербуллингу, а также острый для всех печатных СМИ вопрос повышения подписных тарифов, приводящий к падению тиражей печатных изданий, сообщает ИА PrimaMedia.

Причиной для начала дискуссии о профессиональной этике журналиста стало поведение в сети Интернет скандально-известной Марии Соловьенко, которая, по мнению многих представителей медиасообщества региона, ставит под сомнение этичность журналистского ремесла своими выпадами против бизнесменов, политиков, представителей органов правопорядка и даже коллег, в собственном издании и социальных сетях. Эта тема уже неоднократно поднималась на заседаниях Приморского отделения Союза журналистов, Общественном экспертном совете по развитию информационного общества. Кроме этого, журналисты Приморского края направили письмо в правоохранительные органы с призывом обратить внимание на прямые нарушения закона, установленные судами, которые допускает в своей деятельности г-жа Соловьенко. Но вопросы журналистской этики широко обсуждаются профессиональным сообществом не только в связи с деятельностью активистки. Сегодня вопрос профессионализма стоит гораздо шире – в погоне за хайпом вопросы журналистской этики порой уходят на второй план. Именно поэтому Приморское отделение Союза журналистов выступило с инициативой создания на базе регионального отделения коллегии по вопросам этики, которая объединит не только представителей СМИ, но и общественников, представителей правоохранительных органов и власти.

— Профессиональное сообщество не должно опускать руки. Наша сила в том, что мы можем выражать консолидированную позицию и выступать единым фронтом исключительно в рамках правового поля. Что мы, собственно, и делаем. Создание при Приморском отделении Союза журналистов коллегии по вопросам этики, с одной стороны, объединит профессиональное сообщество, с другой, мы надеемся, сможет воздействовать на неправомерные действия людей, называющих себя журналистами. В рамках заседаний коллегии мы планируем не только разбирать спорные вопросы, но и проводить обучающие семинары для сотрудников СМИ, блогеров, студентов профильных направлений подготовки, — — подчеркнул председатель регионального отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.

В рамках заседания общественного экспертного совета по развитию информационного общества представители медиасообщества также подняли вопрос роста подписных тарифов на печатные издания. По мнению представителей СМИ, такая политика ведет к падению тиражей подписных изданий, а муниципальные и районные издания ставит на грань исчезновения.

— Мы прекрасно понимаем, что "Почта России" – это огромный механизм, в работе которого задействованы тысячи людей и который в виде налогов приносит немалые средства в казну края. Но работа по доставке печатных изданий жителям Приморского края – это практически выполнение Конституционных прав граждан на получение информации. В городах и районах края муниципальные и районные газеты по-прежнему – очень востребованный источник информации, но рост цен на подписку фактически лишает жителей Приморья получать оперативную и достоверную информацию, — считает председатель Клуба главных редакторов Приморского края Яна Попова.

Для ответов на вопросы редакторов СМИ на заседание была приглашена руководитель отдела подписки Приморского филиала Почты России Людмила Исхакова. Она прояснила ряд интересующих журналистов вопросов. Те же которые остались, председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов намерен озвучить на федеральном уровне, на встрече Союза журналистов России с руководством Почты России.