Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов исключен из правления РСПП

Обвиняемый в растрате и крупных хищениях бизнесмен остается в СИЗО

Зиявудин Магомедов. Фото: ИА PrimaMedia

Появилась новая информация о совладельце группы "Сумма" Зиявудине Магомедове, арестованном 31 марта 2018 года. Он, а также основатель группы "Новый поток" Дмитрий Мазуров исключены из состава правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на interfax.ru.

По информации агентства, решение одобрило бюро правления РСПП на заседании 9 октября. При этом оба бизнесмена — и Магомедов, и Мазур — остаются в СИЗО.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч.2 ст. 222 УК РФ). В мае прошлого года были арестованы счета группы "Сумма", но только не активов в Приморском крае.