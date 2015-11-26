Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов исключен из правления РСПП

Обвиняемый в растрате и крупных хищениях бизнесмен остается в СИЗО
#От "Суммы" до...
Бизнес 13:57
Зиявудин Магомедов. Фото: ИА PrimaMedia

Появилась новая информация о совладельце группы "Сумма" Зиявудине Магомедове, арестованном 31 марта 2018 года. Он, а также основатель группы "Новый поток" Дмитрий Мазуров исключены из состава правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на interfax.ru.

По информации агентства, решение одобрило бюро правления РСПП на заседании 9 октября. При этом оба бизнесмена — и Магомедов, и Мазур — остаются в СИЗО.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч.2 ст. 222 УК РФ). В мае прошлого года были арестованы счета группы "Сумма", но только не активов в Приморском крае.

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Тэги: уголовное дело бизнесмен крупный

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