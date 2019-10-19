Волшебное воскресное утро: Владивосток утонул в тумане

Делимся красивыми фотографиями утреннего города в туманной дымке (ФОТО)
Общество 11:29
Туман во Владивостоке. Фото: Сергей Гребенюк

Густой туман окутал Владивосток воскресным утром 20 октября. Пользователи соцсетей и корр. ИА PrimaMedia делятся красотой утренней туманной дымки.

Как отмечают синоптики, утренние туманы сегодня характерны для многих местностей края. В Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15...+20°C.

Во Владивостоке сегодня также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный, слабый до умеренного, вечером до сильного. Температура воздуха +14...+16°C. Накануне в городе было совсем тепло, вечером шел дождь, ночью уже было значительно прохладнее, чем днем. Из-за перепадов температур возник туман.

Туман во Владивостоке

Туман во Владивостоке. Фото: Виктория

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Туман во Владивостоке. 5 утра

Туман во Владивостоке. 5 утра. Фото: Сергей Гребенюк

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Тэги: погода

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