Догхантер в Приморье попал под статью

Среднеазиатскую овчарку застрелили из охотничьего ружья, полиция возбудила уголовное дело

Пес. Фото: ИА PrimaMedia

В Артеме из охотничьего ружья застрелили среднеазиатскую овчарку. По факту жестокого обращения с животным полиция возбудила уголовное дело. Владелец собаки оценил причиненный ущерб в 30 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему провели проверку информации, размещенной в социальных сетях, о жестоком обращении с животным. Участковым уполномоченным полиции установлены личность и местонахождение владельца собаки породы среднеазиатская овчарка, который, узнав о гибели домашнего животного, обратился с заявлением в полицию. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 30 тысяч рублей.

Опрошены очевидцы произошедшего.

В подразделении дознания отдела МВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Изъято предполагаемое орудие преступления – гладкоствольное охотничье ружье. Расследование уголовного дела продолжается.