День Восточного института открыл во Владивостоке празднование 120-летия ДВФУ

На Пушкинской прошла театрализованная реконструкция, в точности повторившая исторические события конца XIX века

День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ

Театрализованную реконструкцию открытия Восточного института посвятили 120-летию первого высшего учебного заведения Дальнего Востока, которое отмечается 21 октября. Накануне юбилейной даты на улице Пушкинской, где сегодня располагаются корпуса Дальневосточного федерального университета, в точности повторили исторические события конца XIX века для нынешних студентов и сотрудников вуза, ветеранов, почетных гостей, жителей Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

День Восточного института начался с выступления духового оркестра Тихоокеанского флота. Музыканты у фонтана Пушкинского театра ДВФУ задавали праздничный тон мероприятию. На большом экране транслировались документальные кадры и фотоснимки об истории Владивостока, Восточного института и знаменательном дне его открытия 21 октября 1899 года.

Труппа Драматического театра Тихоокеанского флота устроила для гостей праздника настоящее представление. Более 50 актеров изображали дам в пышных платьях, знатных господ, корреспондентов газет, чиновников, мещан, гимназистов и гимназисток. Все они собрались у центрального входа Восточного института и с нетерпением ожидали выхода профессора Алексея Позднеева. Во многом благодаря его усилиям во Владивостоке открылся Восточный институт, и именно он первым сообщил о создании высшего учебного заведения на Дальнем Востоке по Указу императора Николая II.

"120 лет назад во Владивосток пришли пионеры образования и знания. Это люди, которые своим сподвижничеством, трудом, усердием, своей уверенностью смогли создать на Дальнем Востоке высшее образование, — обратился к собравшимся ректор ДВФУ Никита Анисимов. — Сегодня мы говорим о том, что Дальневосточный федеральный университет собрал в себе все качества первооткрывателей вуза. Мы хотим, чтобы отличавшая их уверенность в завтрашнем дне была и у нынешнего поколения студентов, которым предстоит строить будущее Дальнего Востока и всей страны".

День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ День Восточного института открыл празднование 120-летия ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ 1 / 12

После приветственных слов ректора ДВФУ, студенты подняли флаги Российской Федерации, Приморского края и ДВФУ в знак верности традициям Восточного института. 12 золотых фейерверков стали олицетворением 12 десятилетий — от Восточного института до Дальневосточного федерального университета.

"Это больше, чем праздник. В этот день каждый вспоминает о своем прошлом: студенческие годы, преподавателей, работу в университете. Глядя на львов у центрального входа, вспоминаю своих студентов, и как спрашивал у них "сколько львов стоит у дверей". Постоянно подлавливал, ведь они отвечали 2, а на самом деле их 4", — рассказал профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ Геннадий Турмов, возглавлявший Дальневосточный государственный технический университет (ДВГТУ) с 1992 по 2007 годы.

Праздничная программа продолжилась в стенах Пушкинского театра ДВФУ. Ректор Никита Анисимов открыл выставку "Трудами вашими здесь Россия" художника Лидии Козьминой. Экспозиция посвящена первооткрывателям и основателям Владивостока, в числе которых представлен портрет первого директора Восточного института Алексея Позднеева. Одними из первых посетителей выставки стали генеральный консул Японии во Владивостоке Накамура Коитиро с супругой, экскурсию для них провел Никита Анисимов.

Завершился День Восточного института торжественным концертом от камерного оркестра Camerata. Под руководством дирижера Приморской сцены Мариинского театра Антона Торбеева прозвучали произведения Антонио Вивальди, Георга Генделя, Астора Пьяцоллу, Ришара Гальяно.

В эти дни Дальневосточный федеральный университет празднует двойной юбилей. Свою историю вуз ведет от Восточного института, образованного по Указу императора Николая II 21 октября 1899 года. В этот же день, но в 2009 году, Указом Президента России был учрежден современный ДВФУ.