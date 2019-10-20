Приморью 81 год: во Владивостоке прошли гулянья по случаю Дня края

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Приморью 81 год: во Владивостоке прошли гулянья по случаю Дня края

День рождения Приморского края (0+) отмечают в воскресенье, 20 октября. В честь 81-й годовщины края для жителей и гостей Приморья готовят праздничную программу (0+), сообщает ИА PrimaMedia.

Главной площадкой торжеств стала набережная Спортивной гавани — амфитеатр и пространство вокруг центрального фонтана. В программе мероприятий традиционный концерт с участием творческих коллективов Приморья – духового оркестра Приморского колледжа искусств, танцевальных ансамблей, регионального отделения Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Также состоялся пленэр детской школы искусств.

Как отмечала начальник управления культуры Владивостока Светлана Шупиро, концертная программа составлена с учетом самых разных музыкальных вкусов. Для участия приглашены лучшие исполнители и творческие коллективы Владивостока: народный хор "Улыбка", вокальные группы "Русская песня", "Живая вода", "Серпантин", дуэт "Вдохновение".

По соседству с амфитеатром развернулась выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. К участию в торжестве были приглашены деятели из муниципалитетов. Так, на празднике соберались представители села Вольно-Надеждинское – станичное казачье общество “Аркуда”, национального парка “Бикин”, общественной организации Уссурийского казачьего войска “Союз казачества Дальнего Востока”. Казаки проводили мастер-классы по владению шашки.

Для любителей спорта организаторы оснастили поле для мини-футбола и две площадки для стритбола.

Справка: 20 октября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский регионы. В этот день Приморский край получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус.

20.10.2019

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