Днем тепло, ночью уже холоднее: прогноз погоды на следующую неделю

Первый рабочий день в крае будет дождливым

Осень. Фото: ИА PrimaMedia

Синоптическая ситуация над Приморским краем будет меняться в начале следующей недели. Первый рабочий день окажется под влиянием атмосферного фронта циклона, смещающегося с Амурской области на Хабаровский край. Во вторник фронты покинут край. Воздух днем будет прогреваться до 20 градусов, а ночи станут холоднее, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Примпогоду".

В Приморье местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Днём осадки прекратятся, прояснит. Температурный фон сохранится высоким и останется на уровне воскресенья.

Во вторник фронты покинут край, и за ними вновь распространится антициклон, который обеспечит малооблачную и спокойную погоду. Значительного похолодания он не принесёт, но температурный фон немного понизится.

В ночные часы усилится выхолаживание: −1…+5 °С, в горных районах до -8 °С. На южном побережье до + 9°С.

Максимальные значения температур в дневное время: +12…+20°С.

Во Владивостоке неделя начнётся с преимущественно облачной погоды, но обойдётся без существенных осадков. Тепло: ночью +10…+12 °С, днём +15…+17 °С. В последующие дни в городе прояснится. Температурный фон станет ниже на 2–3 градуса.