Porsche Cayenne вспыхнул в престижном районе Владивостока

Спасти автомобиль от огня не удалось (ФОТО; ВИДЕО)
Происшествия 22:10
Сгорел Porsche Cayenne. Фото: Очевидцы

Автомобиль Porsche Cayenne сгорел сегодня, 20 октября, в районе Первой речки во Владивостоке. Как сообщили ИА PrimaMedia очевидцы, сначала произошел хлопок, после чего автомобиль загорелся. Спасти его от огня не удалось.

Происшествие случилось прямо во дворе дома по ул. Острякова, 6. Около 20.40 жители услышали взрыв, после чего на улице сработали сигнализации припаркованных машин. Как выяснилось, вспыхнул автомобиль Porsche Cayenne.

Автовладелец пытался потушить автомобиль самостоятельно. Однако спасти Porsche не удалось ни ему, ни пожарным, которые прибыли на место происшествия через 5 минут после вызова.

Сгорел Porsche Cayenne

Сгорел Porsche Cayenne. Фото: Очевидцы

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Тэги: пожар автомобиль как вид транспорта

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