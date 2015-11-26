Борис Кубай: К концу недели во Владивостоке значительно похолодает

В крае пройдут дождь и мокрый снег

Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Главный метеоролог Приморья Борис Кубай рассказал ИА PrimaMedia, почему в крае до сих пор непривычно тепло и долго ли осталось наслаждаться погожими деньками.

Последние несколько недель во Владивостоке выдались аномально теплыми для октября: даже ночные температуры в дальневосточной столице держались в районе +10°C. На этой неделе погода останется приятно стабильной, но уже к её концу температура понизится в среднем на десять градусов, а в некоторых районах Приморского края пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

– Сейчас тепло, потому что так называемая фронтальная зона несколько севернее ориентирована, чем обычно – в основном на Хабаровский край. К нам поступает воздушная масса не с севера, а с юга-запада, а она всё ещё более-менее прогрета. По поводу осадков: сегодня в крае местами шёл дождь, потому что проходил теплый атмосферный фронт. Следующий фронт ожидается к концу недели, тогда тоже могут пройти небольшие осадки в виде дождя, а в горной местности и на перевалах не исключён мокрый снег. На следующей неделе температурный фон будет другой, ниже. Если во Владивостоке 15-17 градусов вчера было, то через неделю днём может быть 5-7, – сообщил Борис Кубай корреспонденту редакции.