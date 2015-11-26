Международный форум университетов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) состоялся во Владивостоке по инициативе Дальневосточного федерального университета в рамках празднования 120-летия Восточного института. Обсуждение вопросов расширения научно-образовательного партнерства в АТР прошло с участием представителей вузов Китая, Японии, Республики Корея, Вьетнама. На форум также прибыл генеральный секретарь Ассоциации университетов АТР (Association of Pacific Rim Universities, APRU) Кристофер Тремеван, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

"Дальневосточный федеральный университет отмечает не только свое 120-летие, но и становление системы высшего образования на Дальнем Востоке России. Основанный в 1899 году, Восточный институт выполнял миссию по налаживанию связей с соседними странами через понимание их культуры, истории и языков. Именно поэтому для университета особенно важно собрать стратегических партнеров и друзей из Азиатско-Тихоокеанского региона для укрепления многолетнего сотрудничества. ДВФУ видит свою будущую роль в том, чтобы быть действительно интернационализированным и прогрессивным университетом, способным вносить ценный вклад в развитие региона", — подчеркнул ректор ДВФУ Никита Анисимов.



Международный форум собрал представителей ведущих вузов АТР в ДВФУ. Фото: пресс-служба ДВФУ

Ректор ДВФУ также отметил огромный вклад вузов Азиатско-Тихоокеанского региона в развитие региональной системы высшего образования. Налаживание связей между талантливой молодежью, учеными, представителями бизнеса и государственным сектором повышает роль университетов в региональном социально-экономическом развитии, способствует развитию двустороннего и многостороннего диалога в АТР.

В центре повестки форума — истории становления и существующие стратегии университетов АТР, их роль в социально-экономическом развитии региона. Кроме того, участники поделились своим видением, как может измениться высшее образования в перспективе нескольких поколений, и как трансформируется его роль в социально-экономических процессах.

"Совместные действия университетов могут существенно изменить ситуацию: усилить глобальное влияние, повысить ценность Ассоциации университетов Азиатско-Тихоокеанского региона для членов, создать высокоценные партнерские отношения, генерировать ресурсы для достижения этих приоритетов. А также оказать активное содействие государствам по достижению целей в области устойчивого развития", — подчеркнул генеральный секретарь APRU Кристофер Тремеван.

"Этот форум отличная возможность для представителей университетов поделиться опытом, запланировать совместную работу, обсудить будущие стратегии, чтобы увидеть, как мы можем вместе формировать региональное экономическое процветание", ― поделился своим мнением вице-президент Ханойского государственного университета (Вьетнам) Фам Бао Шон.

В пленарном заседании форума также приняли участие ректор университета Токай (Япония) Киёси Ямада, ректор Пхоханского университета науки и технологий (Республика Корея) Му Хван Ким, первый проректор Национального университета Цин Хуа (Тайвань) Ши-Чанг Хсин, вице-президент Токийского университета сельского хозяйства (Япония) Юйцзи Ямамото, вице-президент Сеульского национального университета (Республика Корея) Джун Сун Ё.



Международный форум собрал представителей ведущих вузов АТР в ДВФУ. Фото: пресс-служба ДВФУ

ДВФУ активно участвует в деятельности Ассоциации университетов Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время APRU объединяет 50 ведущих исследовательских вузов АТР. На протяжении 20 лет Дальневосточный федеральный университет остается единственным представителем России в этой престижной ассоциации. В июне этого года ректор ДВФУ Никита Анисимов избран в управляющий совет APRU.

Дальневосточный федеральный университет ведет активную работу по усилению международных отношений, укрепляя позиции российского образования в АТР. Всего в международной сети партнеров ДВФУ более 250 образовательных учреждений, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве.

Добавим, что в эти дни Дальневосточный федеральный университет празднует двойной юбилей. Свою историю вуз ведет от Восточного института, образованного по Указу императора Николая II 21 октября 1899 года. В этот же день, но в 2009 году, указом президента России был учрежден современный ДВФУ.