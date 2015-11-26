В организации созданы все условия, необходимые для развития малого и среднего бизнеса на территории Сахалинской области (ВИДЕО)

Первый на Сахалине центр для предпринимателей "Мой бизнес" открылся в Южно-Сахалинске. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Методическую помощь желающим начать или развить собственное дело на Сахалине будут оказывать бесплатно. Для этого в областном центре в среду, 16 октября открылся мультипрофильный центр обслуживания предпринимателей "Мой бизнес". Теперь зарегистрировать юридическое лицо, оформить лицензии и субсидии, а также получить консультации по вопросам господдержки, юридического, финансового и маркетингового сопровождения можно в одном месте, сообщает ИА SakhalinMedia.

В бизнес-центре предпринимателей будут принимать представители Сахалинского агентства по привлечению инвестиций, центров поддержки предпринимательской и экспортной деятельности, Фонда развития предпринимательства, бизнес-инкубатора и Корпорации развития Сахалинской области.