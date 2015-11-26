Перепелиное дело: хозяйство Гетмана мешает своим запахом жителям Надеждинского района

Перепелиная ферма с признаками негативного воздействия на окружающую среду выявлена на участке, принадлежащем некоему ИП Гетман П.Н.

Перепелиная ферма с признаками негативного воздействия на окружающую среду выявлена на участке, принадлежащем некоему ИП Гетман П.Н.. Фото: pixabay.com

В распоряжение ИА PrimaMedia попала копия официального письма, подготовленного Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю и отправленного в адрес трех ведомств – Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю; Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, а также главе администрации Надеждинского муниципального района Рустяму Абушаеву. В письме говорится о возможных нарушениях, обнаруженных в ходе рейдовых мероприятий по обращению одного из жителей села Вольно-Надеждинского на земельном участке, принадлежащем ИП Гетман П.Н. Роспотребнадзор просит адресатов разобраться в ситуации и дать ответ заявителю в рамках их полномочий.

Житель Вольно-Надеждинского обращался в Роспотребнадзор "по вопросу нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации, возможного нарушения пожарной безопасности, самовольного занятия земельного участка, смежного с земельным участком с кадастровым номером 25:10:011901:186, расположенного по адресу: улица Центральная, дом 3-1, поселок Мирный Надеждинского района, деятельность на котором осуществляет ИП Гетман П.Н.".

Судя по документу, подготовленному Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю, поводов для обращения в Роспотребнадзор у жителя было немало.

В ходе рейдовых мероприятий в районе земельного участка с кадастровым номером 25:10:011901:186 наряду с прочими постройками "был выявлен стационарный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу (труба, предположительно предназначенная для отвода газов, образующихся в результате отопления помещения)".

Территория птицефермы не огорожена, имеет свободный доступ. В воздухе – стойкий специфический запах отходов животноводства. Отходы производства и потребления – в необорудованных для хранения местах. По всей территории земельного участка и за его пределами: отходы пластиковых изделий, утратившие свои потребительские свойства, бой бетонных и железобетонных изделий, бетонные плиты, лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде кусков и изделий, несортированные отходы деревянных обрезков и предметов, отходы кирпича и, наконец, птичий помет.

При анализе данных, содержащихся в публичной кадастровой карте, были установлены признаки несоответствия границ земельного участка с кадастровым номером 25:10:011901:186 с фактически занимаемой территорией.

Кроме того, в ходе проверки было установлены признаки размещения птицефермы в границах водоохранной зоны ручья без названия.

"Данный ручей протекает по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 25:10:011901:186. В связи с чем выявлены признаки размещения объекта негативного воздействия на окружающую среду – птицеферма по разведению перепелов, а также складирование птичьего помета, строительных отходов в границе водоохранной зоны. При этом признаков сооружений, обеспечивающих охрану водного объекта, не выявлено", — говорится в документе, подготовленном Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Управление просит Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, а также главу администрации Надеждинского муниципального района Рустяму Абушаеву разобраться в ситуации в рамках их полномочий.

Согласно открытым источникам в Интернете речь может идти об ИП Гетман Павел Николаевич (основной вид деятельности – "деятельность предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки"). Сведения о дополнительных видах деятельности содержат и такую деятельность, как "разведение сельскохозяйственной птицы").

В свое время в программе "Вести-Приморье" вышел видеорепортаж "Под Владивостоком работает перепелиная экоферма". В репортаже шла речь о работе птицефермы по разведению перепелов в поселке Мирном. Интервью журналисту давал известный приморский предприниматель, политик и общественник Павел Гетман, президент Союза "Лига предпринимателей г. Владивостока" и член Общественной палаты Приморского края от Заксобрания региона.

— Это не ферма, а личное подсобное хозяйство, принадлежащее моей супруге Гетман Елене Сергеевне, — прокомментировал Павел Гетман по телефону. – ИП Гетман П.Н. не занимается разведением птицы. Этим занимается моя супруга, а я помогаю как муж. Она член потребительского общества, созданного для того, чтобы реализовывать продукцию личных подсобных хозяйств.

Как пояснил Павел Гетман, продукция подсобного хозяйства, в основном, используется для личных нужд, остатки реализуются через потребительское общество согласно федеральному закону о личных подсобных хозяйствах.

— Подсобное хозяйство никакой экологической опасности не представляет. На сегодняшний момент у нас отсутствует плодородный слой. Я освоил технологию. После сбора риса закупаем рисовую шелуху и опилки. Будем делать себе грунт. Плюс купим органику для того, чтобы создать огород. Хотим выращивать там картошку, крапиву. Будем добавлять ее в корм малышам [птенцам перепелов]. Будем чаи заваривать, — поделился планами развития подсобного хозяйства Павел Гетман.

Редакция ИА PrimaMedia и дальше собирается следить за развитием событий в поселке Мирный. Редакция направила запросы в адрес органов, перечисленных в материале, чтобы узнать, какие нарушения выявлены и какие меры для их устранения принимаются.