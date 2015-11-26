Банк "Открытие" принял участие в форуме для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса"

Ведущие российские компании обсудили цифровое будущее малого и среднего бизнеса

Банк "Открытие". Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Деловой форум для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса" состоялся в Екатеринбурге. Организатором выступил банк "Открытие" при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области, Свердловского областной фонда поддержки предпринимательства и "ОПОРЫ РОССИИ". В форуме приняли участие более 1200 предпринимателей и руководителей компаний малого и среднего бизнеса, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Масштабный деловой форум "Цифровая эволюция бизнеса" прошел в киноконцертном театре "Космос" 17 октября. Представители ведущих российских и мировых компаний IT-отрасли поделились практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса. На площадке форума встретились представители крупнейших интернет-компаний Google, ВКонтакте и Яндекс.

Ключевыми темами форума стали продвижение компаний в интернете и цифровая инфраструктура для бизнеса.

Также в ходе форума были обнародованы результаты второй волны исследования Индекса цифровизации малого и среднего бизнеса. Заместитель Президента-Председателя Правления Банка "Открытие" Надия Черкасова отметила, что, несмотря на обозначенные барьеры на пути к цифровизации, 92% предпринимателей считают, что цифровизация дает премущества компании.

— Тот факт, что предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса и признают ее преимущества, является хорошей тенденцией. Действительно, цифровизация выступает катализатором активности предпринимателей в экономике и создает новые возможности и бизнес-модели. Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса демонстрирует, что предприниматели находятся в активной стадии заинтересованности в новых технологиях. Банк "Открытие" предоставляет клиентам малого и среднего бизнеса широкий спектр сервисов в дистанционных каналах и предлагает образовательную платформу Open Academy для прокачивания навыков продвижения и эффективности в эпоху цифровизации", — сказала Надия Черкасова.

Живой интерес участников форума вызвали яркие выступления основателей успешных компаний из разных сфер бизнеса. Они делились своим опытом, обозначали важнейшие точки роста и давали бесценные советы предпринимателям. В рамках сессии "Выходи в цифру, создавай свой бизнес" перед аудиторией выступили представители компаний Яндекс, Google и ВКонтакте.

Директор по стратегическим партнерствам Google Россия Ольга Суслова рассказала о построении экосистемы сервисов для малого и среднего бизнеса. Руководитель маркетинга продуктов Директа Яндекс Дарья Ишимова на примере Яндекс. Директор рассказала о рекламных сервисах и аналитике для бизнеса, а также о том, какие маркетинговые коммуникации должен использовать сегодня предприниматель, чтобы достучаться до своего клиента.

В ходе выступления PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников подчеркнул, что будущее маркетинга за авторами и небольшими сообществами, которые работают на свою небольшую, но вовлеченную аудиторию.

Участники форума отметили, что цифровизация для бизнеса — вопрос выживания и развития на современном рынке в условиях жесткой конкуренции. Это не только внедрение новых технологий и автоматизация бизнеса. Цифровизация — это длительный процесс, который затрагивает все стороны жизни компании от изменения бизнес-модели до кадровой политики.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 99,99%.

"Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), НПФ "Открытие" (пенсионная индустрия), УК "Открытие", "Открытие Брокер" (брокерские услуги).