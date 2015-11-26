Во Владивостоке горожане предупредили о возможных махинациях водителей автобуса

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данное предположение

Терминал. Фото: ИА PrimaMedia

Горожане предупредили о возможных махинациях водителей автобуса, которые они проворачивают из-за новых правил оплаты. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dpskontrol125rus.

Долго время горожан возмущало резкое повышение цен на общественный транспорт, который не пригоден для нормального передвижения. Особенно отказ водителей предоставлять оплату через карту, ссылаясь на отсутствие или поломку терминала.

В сети появилась одна из версий, что из-за работы с терминалами, водители нашли способ, как обманывать людей.

Такую версию выдвинула жительница Владивостока. В сообществе девушка поделилась своими наблюдениями, что уже несколько раз за последнюю неделю сталкивается со странностями в автобусах при оплате банковской картой.

В терминале оплаты торчит лента из оплаченных ранее проездов. Водители по непонятным причинном чеки не отрывают, но при попытке оторвать чужие чеки и отдать чековую ленту им, запрещают это делать. Ленту отрывать нельзя. Почему нельзя — для девушки остается загадкой.

Последняя поездка девушки закончилась таким же исходом, как и ранее. Со слов девушки, оторвав чужие чеки,она вернула их водителю, а свой забрала себе. Мужчина не расценил такого поступка и стал кричать на девушку.

"В конце нашей беседы, когда я потребовала объяснений, почему нельзя забрать свой чек, — он меня обматерил. Конечно, я была в культурном шоке из-за того, что водитель автобуса может матом послать пассажира, который оплатил проезд, но забрал свой чек. Так вот вопрос вот в чём: почему водители не отрывают чеки оплаты, и почему я не могу забрать свой чек с собой. Повторюсь, ситуация возникает не первый раз! Очень интересно, зачем водителям наши чеки?" — отмечает жительница.

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данное предположение девушки и возмутились поведением водителя. Другие пользователи отметили, что такое тоже наблюдали и выдвигают свои версии.