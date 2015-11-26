Во Владивостоке горожане предупредили о возможных махинациях водителей автобуса

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данное предположение
Это интересно 12:42
Терминал. Фото: ИА PrimaMedia

Горожане предупредили о возможных махинациях водителей автобуса, которые они проворачивают из-за новых правил оплаты. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dpskontrol125rus.

Долго время горожан возмущало резкое повышение цен на общественный транспорт, который не пригоден для нормального передвижения. Особенно отказ водителей предоставлять оплату через карту, ссылаясь на отсутствие или поломку терминала.

В сети появилась одна из версий, что из-за работы с терминалами, водители нашли способ, как обманывать людей.

Такую версию выдвинула жительница Владивостока. В сообществе девушка поделилась своими наблюдениями, что уже несколько раз за последнюю неделю сталкивается со странностями в автобусах при оплате банковской картой.

В терминале оплаты торчит лента из оплаченных ранее проездов. Водители по непонятным причинном чеки не отрывают, но при попытке оторвать чужие чеки и отдать чековую ленту им, запрещают это делать. Ленту отрывать нельзя. Почему нельзя — для девушки остается загадкой.

Последняя поездка девушки закончилась таким же исходом, как и ранее. Со слов девушки, оторвав чужие чеки,она вернула их водителю, а свой забрала себе. Мужчина не расценил такого поступка и стал кричать на девушку.

"В конце нашей беседы, когда я потребовала объяснений, почему нельзя забрать свой чек, — он меня обматерил. Конечно, я была в культурном шоке из-за того, что водитель автобуса может матом послать пассажира, который оплатил проезд, но забрал свой чек. Так вот вопрос вот в чём: почему водители не отрывают чеки оплаты, и почему я не могу забрать свой чек с собой. Повторюсь, ситуация возникает не первый раз! Очень интересно, зачем водителям наши чеки?" — отмечает жительница.

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данное предположение девушки и возмутились поведением водителя. Другие пользователи отметили, что такое тоже наблюдали и выдвигают свои версии.

Написать автору
Тэги: мошенничество карты пластиковые автобус

Суд Владивостока вынес приговор риелтору-заключенному

11 октября, 19:55

Остаться при своих: банк "Приморье" напоминает, как защититься от мошенников

8 октября, 16:56

В Барнауле задержали лже-брокера из Владивостока за серию мошенничеств на 15 млн рублей

19 сентября, 12:21

"Строительство является одним из самых сложных производств – твой результат виден всем"

09:44
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia