Трутнев поздравил ДВФУ с 10-летием

Полпред президента в ДФО отметил, что преподаватели и студенты являются главной ценностью университета

Трутнев. Фото: ИА PrimaMedia

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил ДВФУ с 10-летним юбилеем, отметив, что университет притягивает к себе лучших студентов со всей страны и создает все условия для самореализации молодежи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

"Поздравляю вас со знаменательной датой в истории Дальневосточного федерального университета!

На проходившем недавно пятом Восточном экономическом форуме Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул роль ДВФУ как одного из "опорных центров общего образовательного пространства Азиатско-Тихоокеанского региона".

Такая высокая оценка главы государства является признанием серьезного результата работы команды вуза.

За последние несколько лет университет заметно укрепил свои позиции в ведущих мировых рейтингах, открыл новые зарубежные представительства и активизировал научную деятельность, в том числе с привлечением иностранных представителей научного сообщества.

Ключевой задачей, решаемой Дальневосточным федеральным университетом, является подготовка высококвалифицированных кадров для экономики Дальнего Востока. Университет притягивает к себе лучших студентов со всей страны и создает все условия для самореализации нашей талантливой молодежи.

Хочу выразить признательность коллективу ДВФУ за профессионализм и преданность своему делу. Именно преподаватели и студенты являются главной ценностью и движущей силой университета. Желаю вам дальнейших успехов!", — говорится в поздравлении.

Напомним, что Дальневосточный федеральный университет отпраздновал двойной юбилей. Свою историю вуз ведет от Восточного института, образованного по Указу императора Николая II 21 октября 1899 года. В этот же день, но в 2009 году, Указом президента России был учрежден современный ДВФУ.