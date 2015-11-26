У части потребителей во Владивостоке на день ограничили горячую воду

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с работами на теплосетях в период с 14.00 часов 21 октября до 17.00 22 октября горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у некоторых жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пр ДГК.
Отключения:
- Алеутская: 17, 17а, 19, 19а;
- Арсеньева: 6, 8;
- Бестужева: 31, 35, 36/38, 40;
- Верхнепортовая: 2а, 4, 4а, 4б, 6а, 10, 12б;
- Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16в;
- Посьетская: 10, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;
- Рылеева: 8;
- Светланская: 16;
- Станюковича: 10, 12, 14, 16;
- Трудовой: 1а.
В период с 20.00 часов 21 октября до 20.00 часов 22 октября горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у потребителей, проживающих по следующим адресам:
- Адмирала Фокина: 16а, 20, 22, 23, 23/1, 24, 26а, 27, 29, 31;
- Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 24/15, 24/15, 26/2, 26/2, 26/3, 26/3, 26/4, 26/4;
- Береговая: 3, 6, 8;
- Корабельная Набережная: 7;
- Лазо: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- Луцкого: 12, 16;
- Некрасовский: 1, 3, 5, 18;
- Океанский: 7, 8, 10б, 12;
- Океанский: 30;
- Пограничная: 12б, 12б;
- Пологая: 50, 54а, 55, 56, 58, 60, 62, 62а, 63, 65, 65а, 65б, 66, 68, 69, 72, 72у;
- Почтовая: 2;
- Прапорщика Комарова: 32, 36, 42, 48, 52, 54;
- Светланская: 15, 15а, 17, 22, 29, 31, 38, 39;
- Семеновская: 5а, 5а, 7, 7, 9б, 9б, 20, 25а, 30, 32, 34;
- Суханова: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 8, 8д, 11, 13, 20а;
- Трудовой: 13;
- Уборевича: 10/3, 10/4, 10/9, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 20, 20а, 20а/1, 21/1, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;
- Уборевича: 5а, 6, 8, 9а;
- Фонтанная: 57.