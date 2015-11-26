Юные сахалинцы смогут обучаться в передовых центрах цифрового образования "IT-куб"

В 2021 году они появятся в областном центре и Ногликах, а еще через три года – в Поронайске

Тематическое фото. Фото: pixabay.com

Центры цифрового образования детей "IT-куб" станут кузницей кадров в сфере высоких технологий на территории Сахалинской области. На новых образовательных площадках юные островитяне будут изучать языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными и создавать виртуальную реальность. Отметим, создание высокотехнологичных центров проходит в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Учреждения дополнительного образования ранее заработали в других регионах страны и хорошо себя зарекомендовали, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Ежегодно на площадках "IT-Куб" будут бесплатно обучаться более 400 островных детей и подростков. А в мероприятиях, акциях и мастер-классах, которые будут проводить на базе учреждений, каждый год смогут участвовать свыше 1500 школьников.

– "IT-куб" – это инновационная образовательная площадка, учреждение дополнительного образования, где будут заниматься дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет, – отмечает директор центра информатизации образования РЦОКО Елена Будылева. – Проект сделает технические профессии популярнее, увеличит охват обучающихся IT-технологиям на Сахалине, а также поможет ребятам определиться с будущей профессией.

В рамках образовательных программ юные разработчики и инженеры будут реализовывать совместные проекты с ведущими федеральными и региональными компаниями, интеллектуальными партнерами и вузами.

Создать отделения "IT-Куб" на Сахалине невозможно без квалифицированных кадров. Поэтому уже в следующем году на острове начнут подбор и обучение педагогов в области информационных и телекоммуникационных технологий, робототехники и IT – инжиниринга.

Напомним, сегодня высоким технологиям юных островитян обучают в детском технопарке "Кванториум". Учреждение дополнительного образования ориентировано на ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Здесь школьники занимаются робототехникой, авиамоделированием, изучают альтернативные виды энергии. В сентябре в корпусе гимназии №3 открыли новое отделение технопарка. Его оснастили современным мультимедийным оборудованием – высокопроизводительными графическими станциями, интерактивными панелями, робототехническими наборами, камерами, шлемами VR, очками дополненной и смешанной реальности.