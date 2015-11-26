Производство молока увеличили в Приморье

С начала года валовой надой в хозяйствах всех категорий составил более 96 тысяч тонн продукта
Общество 13:17
Производство молока увеличили в Приморье. Фото: Александр Сафронов

В Приморье с начала года надоено более 96 тысяч тонн молока. Почти четверть из этого объема произвели крестьянско-фермерские хозяйства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, с начала года валовой надой в хозяйствах всех категорий составил более 96 тысяч тонн молока.

"Крестьянско-фермерские хозяйства увеличили производство молока до 22 тысяч тонн – это на 1,2% больше уровня прошлого года. Также в хозяйствах на 2,4% увеличилось поголовье коров – до 8,7 тысячи голов", – отметили в ведомстве.

По словам специалистов, на данный момент дойное стадо в крае насчитывает 30,6 тысячи голов. Продуктивность коров в крупных сельхозпредприятиях края достигает 6,4 тонны молока. По этому показателю Приморский край является лидером на Дальнем Востоке.

Отметим, в рамках краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" фермерам предусмотрена субсидия до 10 тысяч рублей на одну корову в год, для северных территорий – 12 тысяч рублей. Предприятиям в зависимости от произведенных объемов – от 2 до 5 рублей за 1 кг молока. Также фермеры могут получить поддержку на реализацию и собственную переработку молока.

Для получения субсидии сельхозпроизводителям нужно предоставить пакет документов по адресу: Владивосток, улица 1-я Морская, 2, кабинет 305.

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Тэги: молоко молочные продукты

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