Детская группа по шорт-треку появилась в Артеме

В городской ледовой арене состоялся турнир по конькобежному спорту

На ледовой арене Артема состоялся спортивный фестиваль по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек. В нем приняли участие спортсмены из Кавалерово, Владивостока, Уссурийска и впервые на старт вышла команда из Артема. Состязания были приурочены к открытию в Артемовском городском округе детской группы по шорт-треку, сообщает ИА PrimaMedia.

Шорт-треком называют вид конькобежного спорта, который входит в программу на Олимпийских играх. Суть заключается в том, чтобы спортсмен проехал трассу с наивысшей скоростью. Обычно в качестве трека используется площадка для игры в хоккей. Каждый участник круга должен как можно скорее добраться до финиша, чтобы выиграть забег. Любителей толкаться и хитрить ждёт немедленная дисквалификация.

Во время прохождения дистанции спортсмены набирают большую скорость, при этом они бегут близко друг к другу, даже легкий толчок может привести к падению. Часто бывает, что все, скользящие позади упавшего, не успевают затормозить и вся группа оказывается на льду. В частности, запрещено мешать другим спортсменам, срезать дистанцию, пересекать траекторию более быстрого спортсмена, выбрасывать вперед ногу перед финишной чертой, подталкивать товарищей по команде, двум и более спортсменам действовать по сговору. За нарушение этих правил — дисквалификация.

Шорт-трек — молодой вид спорта для Приморского края. Всего 10 лет назад жители региона открыли для себя скоростной бег на коньках. С того времени этот вид спорта закрепился лишь в нескольких муниципалитетах региона, где есть соответствующая инфрастуктура для проведения тренировок.

По словам директора федерации конькобежного спорта Приморского края Елены Работкевич, сейчас активно шорт-треком в крае занимаются более 60 человек. На этих турнирах в группе "новичок" участвуют 50 человек и в основных соревнованиях 37 – это дети младшего возраста. Основная страшная группа готовится к первенству России.

"Наш вид спорта довольно азартный, развивает выносливость, концентрацию, поэтому родители и выбирают его для своих деток. Тем более, уже есть первые серьезные результаты у наших воспитанников в этом сезоне на международных соревнованиях "Дети Азии" спортсмены из Приморского края заняли третье место в эстафете, победив команды из других стран. В этом году выпускник школы уссурийского шорт-трека стал победителем на дистанции 500 метров в первенстве России среди юниоров", — рассказала Елена Работкевич.

И вот теперь этот вид спорта закрепляется в Артеме. "В начале 2019 года инициативная группа обратилась в администрацию с просьбой открыть в Артеме отделение по шорт-треку. С того времени пошла серьезная работа в этом направлении – необходимо было найти специалистов с хорошей квалификацией, но географический фактор сыграл свою роль. Специалисты, которых мы нашли – из Уссурийска и Владивостока, не захотели ездить тренировать в Артем. Тогда мы решили привлечь к этому делу местного тренера – Викторию Сафиуллину. Благодаря этому теперь у нас есть отделение по шорт-треку", — рассказал начальник отдела физической и спорта администрации АГО Виталий Ефремов.

Именно прошедший спортивный фестиваль по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек был приурочен к открытию детской группы в Артеме.

Как отметила тренер новой секции Виктория Сайфиуллина, многие люди несколько лет назад даже не знали о существовании такого вида спорта. Теперь родители на каждых соревнованиях активно поддерживают своих детей, да и сами стали активно интересоваться шорт-треком.

"Первые детки пришли в отделение два месяцы назад, когда ледовая арена еще не была открыта, так как проводились подготовительные работы к зимнему сезону. Поэтому мы начали с "сухих" тренировок. Недавно все вместе уже вышли на лед. Наша группа относится к спортивной школе "Феникс". Постоянно занимаются шорт-треком сейчас 15 детей. Набор в группу ведется от 5 лет, но на данный момент я тренирую в основном деток от 6-8 лет", — сказала Виктория Сайфиуллина.

Как отметили организаторы фестиваля по конькобежному спорту, турнир прошел на высоком уровне. Артемовские юные спортсмены показали потенциал, и через год они уже смогут составить достойную конкуренцию ребятам из Владивостока и Уссурийска. Медали разыгрывались у детей 9-13 лет на дистанции 500, 2222, 3333 метров, детей 13-15 лет на дистанциях 1000, 500 и 777 метров и в эстафете на 2000 метров.