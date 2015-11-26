Горячее водоснабжение ограничено во Владивостоке у части потребителей

Энергетики ведут ремонтные работы на теплосетях

Кран. Фото: Ольга Доманова, ИА PrimaMedia

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с работами на теплосетях до 17.00 22 октября горячее водоснабжение (ГВС) временно ограничено у жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Отключения:

Алеутская: 17, 17а, 19, 19а;

Арсеньева: 6, 8;

Бестужева: 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2а, 4, 4а, 4б, 6а, 10, 12б;

Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16в;

Посьетская: 10, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Рылеева: 8;

Светланская: 16;

Станюковича: 10, 12, 14, 16;

Трудовой: 1а.

Горячее водоснабжение будет временно ограничено до 20.00 22 октября у потребителей, проживающих по следующим адресам: