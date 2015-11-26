Горячее водоснабжение ограничено во Владивостоке у части потребителей

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с работами на теплосетях до 17.00 22 октября горячее водоснабжение (ГВС) временно ограничено у жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.
Отключения:
- Алеутская: 17, 17а, 19, 19а;
- Арсеньева: 6, 8;
- Бестужева: 31, 35, 36/38, 40;
- Верхнепортовая: 2а, 4, 4а, 4б, 6а, 10, 12б;
- Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16в;
- Посьетская: 10, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;
- Рылеева: 8;
- Светланская: 16;
- Станюковича: 10, 12, 14, 16;
- Трудовой: 1а.
Горячее водоснабжение будет временно ограничено до 20.00 22 октября у потребителей, проживающих по следующим адресам:
- Адмирала Фокина: 16а, 20, 22, 23, 23/1, 24, 26а, 27, 29, 31;
- Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 24/15, 24/15, 26/2, 26/2, 26/3, 26/3, 26/4, 26/4;
- Береговая: 3, 6, 8;
- Корабельная Набережная: 7;
- Океанский: 7, 8, 10б, 12;
- Пограничная: 12б, 12б;
- Светланская: 15, 15а, 17, 22, 29, 31, 38, 39;
- Семеновская: 5а, 5а, 7, 7, 9б, 9б, 20, 25а, 30, 32, 34;
- Трудовой: 13;
- Уборевича: 5а, 6, 8, 9а.