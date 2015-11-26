Приморье переживает небывалый бум дорожного ремонта

В этом году по проекту "Безопасные и качественные дороги" в крае отремонтируют около 100 объектов примерно на 1,5 млрд рублей

Дорожный ремонт на Океанском проспекте. Фото: ИА PrimaMedia

Сезон дорожного ремонта в Приморье еще не окончен, но уже можно говорить о небывалом масштабе этого процесса в 2019 году. В одном только Владивостоке в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" по плану обновляют 70 км дорог – это в два раза больше, чем в прошлом году. В целом же в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации до зимы отремонтируют около 100 дорожных объектов на общую сумму почти 1,5 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Представители дорожной отрасли края 20 октября и накануне принимали поздравления со своим профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк приняли участие в чествовании отличившихся дорожных строителей, инженеров, водителей спецтехники, операторов асфальтоукладчиков на центральной базе владивостокского предприятия "Содержание городских территорий" и вручили им почётные грамоты и благодарственные письма.

Несмотря на то, что капитальный ремонт центральных улиц Владивостока доставил водителям ощутимые временные неудобства, к настоящему моменту он практически завершен – и участники дорожного движения уже успели оценить комфорт движения по новому ровному асфальту. Кроме Океанского проспекта, полностью или почти полностью отремонтированы дороги на улицах Луговой, Спиридонова, Шепеткова, Вилкова, Добровольского, Калинина, Сахалинской, Кирова, Нижнепортовой, Хабаровской, Воропаева, Нерчинской, Приходько, Енисейской и Шкотовской. В Артеме ремонт по проекту БКД затронул 8 улиц, а в Шкотовском и Надеждинском районах – по 15. По словам главы Приморья, в следующем году край также ждут большие работы по строительству дорог и благоустройству.

Дорожный ремонт во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Дорожный ремонт во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Дорожный ремонт во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Еще одно направление развития дорожной сети в Приморском крае – строительство альтернативной трассы Артем–Находка–Порт Восточный, а также реконструкция трассы Уссурийск – Пограничный – Госграница. В настоящий момент на дороге Артем–Находка–Порт Восточный продолжается строительство моста в районе поселка Смоляниново, плановый срок его завершения — 31 мая 2020 года.

Реализация проекта новой дороги до Находки принесет большой экономический и социальный эффект Приморью – новая трасса позволит обеспечить быструю доставку грузов. Расчетная интенсивность движения на дороге Владивосток-Находка-Порт Восточный к 2033 году может составить 30 тысяч автомобилей в сутки. Дорога пройдет в обход нескольких населенных пунктов, что снизит транспортную нагрузку в них, повысит безопасность пешеходов, а также положительным образом скажется на экологической ситуации на территориях.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



