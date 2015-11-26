Вызови врача на дом: мобильный сервис "Вызов+" облегчает жизнь жителям Владивостока

Цель сервиса – сделать медицину комфортной и доступной

"Вызов+". Фото: предоставлено мобильным сервисом

Мобильный сервис по вызову врача на дом "Вызов+" (0+) работает во Владивостоке. Благодаря нему горожанам можно не рисковать своим здоровьем особенно с приходом осени, когда активируются вирусы и обостряются хронические болезни. Мобильный сервис работает ежедневно без выходных и праздников. Цель сервиса – сделать медицину комфортной и доступной, сообщает PrimaMedia.

Вам не нужно посещать поликлинику и ждать приема в очереди среди чихающих и кашляющих людей. Доктор приедет к вам на дом в кратчайшее время, проведет осмотр и назначит необходимое лечение.

Возможность вызвать врача на дом имеет ряд преимуществ, особенно в сезон пика заболеваемости, когда на фоне вашей болезни и ослабленного иммунитета легко могут присоединиться вирусы от окружающих.

⠀

Преимущества вызова врача на дом:

⠀

1. Индивидуальный подход к пациенту и отсутствие отвлекающих факторов: врач проводит более тщательный качественный осмотр, не отвлекаясь на других пациентов.

⠀

2. Комфорт. При недомогании вам не нужно ехать в поликлинику или медицинский центр, рискуя оказаться в очереди, врач придет к вам сам. Если по состоянию здоровья вам нужен больничный лист, включая электронный, его можно получить, не выходя из дома, а также продлить и закрыть.

3. Возможность пройти дополнительные исследования на дому. На дом можно вызвать не только специалистов широкого профиля, но и узкопрофильных специалистов, таких как кардиолог или невролог, а также оказать на дому услуги, например, по проведению ЭКГ, установлению СМАД или Холтер. На вызове наши врачи могут измерить уровень глюкозы, выполнить экспресс-тесты на определение инфекций, вызывающих болезни горла у детей или наличие повреждения миокарда у взрослых.

⠀

4. Защита от инфекций: находясь дома, вы максимально защищены от инфекций, которые подстерегают даже здорового человека при посещении мест массового скопления людей (транспорт, поликлиника). А уж заболевшему или выздоравливающему человеку новые вирусы совсем ни к чему.

⠀

5. Вы не нарушите режим терапии – все мы знаем, что первые дни острого периода заболевания лучше переносить лежа, а не бегая по поликлиникам. Постельный режим – залог быстрого выздоровления.

⠀

6. Наш контактный центр на связи – вы всегда можете уточнить информацию, если вам что-то не ясно в назначениях врача и сделать это гораздо быстрее, не ожидая следующего визита.

⠀

7. При необходимости, можно вызвать на дом медицинскую сестру для выполнения назначений врача (капельницы, уколы) или забора анализов.

⠀

Вот семь немаловажных факторов, которые дают ряд преимуществ для медицинского обслуживания на дому.

Стоимость вызова фиксированная – не нужно доплачивать за дополнительные услуги, например, оформление больничных листов и справок.

Вызвать врача на дом можно, позвонив в call-центр мобильного сервиса "Вызов+" по телефону: 8 (423) 224-00-03 – или сделать заявку через сайт www.vyzov-plus.ru

"Вызов+" ценит своих пациентов и всегда вовремя придет на помощь!