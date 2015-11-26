Вызови врача на дом: мобильный сервис "Вызов+" облегчает жизнь жителям Владивостока

Цель сервиса – сделать медицину комфортной и доступной
Общество 09:51
"Вызов+". Фото: предоставлено мобильным сервисом

Мобильный сервис по вызову врача на дом "Вызов+" (0+) работает во Владивостоке. Благодаря нему горожанам можно не рисковать своим здоровьем особенно с приходом осени, когда активируются вирусы и обостряются хронические болезни. Мобильный сервис работает ежедневно без выходных и праздников. Цель сервиса – сделать медицину комфортной и доступной, сообщает PrimaMedia.

Вам не нужно посещать поликлинику и ждать приема в очереди среди чихающих и кашляющих людей. Доктор приедет к вам на дом в кратчайшее время, проведет осмотр и назначит необходимое лечение.

Возможность вызвать врача на дом имеет ряд преимуществ, особенно в сезон пика заболеваемости, когда на фоне вашей болезни и ослабленного иммунитета легко могут присоединиться вирусы от окружающих.

Преимущества вызова врача на дом:

1. Индивидуальный подход к пациенту и отсутствие отвлекающих факторов: врач проводит более тщательный качественный осмотр, не отвлекаясь на других пациентов.

2. Комфорт. При недомогании вам не нужно ехать в поликлинику или медицинский центр, рискуя оказаться в очереди, врач придет к вам сам. Если по состоянию здоровья вам нужен больничный лист, включая электронный, его можно получить, не выходя из дома, а также продлить и закрыть.

3. Возможность пройти дополнительные исследования на дому. На дом можно вызвать не только специалистов широкого профиля, но и узкопрофильных специалистов, таких как кардиолог или невролог, а также оказать на дому услуги, например, по проведению ЭКГ, установлению СМАД или Холтер. На вызове наши врачи могут измерить уровень глюкозы, выполнить экспресс-тесты на определение инфекций, вызывающих болезни горла у детей или наличие повреждения миокарда у взрослых.

4. Защита от инфекций: находясь дома, вы максимально защищены от инфекций, которые подстерегают даже здорового человека при посещении мест массового скопления людей (транспорт, поликлиника). А уж заболевшему или выздоравливающему человеку новые вирусы совсем ни к чему.

5. Вы не нарушите режим терапии – все мы знаем, что первые дни острого периода заболевания лучше переносить лежа, а не бегая по поликлиникам. Постельный режим – залог быстрого выздоровления.

6. Наш контактный центр на связи – вы всегда можете уточнить информацию, если вам что-то не ясно в назначениях врача и сделать это гораздо быстрее, не ожидая следующего визита.

7. При необходимости, можно вызвать на дом медицинскую сестру для выполнения назначений врача (капельницы, уколы) или забора анализов.

Вот семь немаловажных факторов, которые дают ряд преимуществ для медицинского обслуживания на дому.

Стоимость вызова фиксированная – не нужно доплачивать за дополнительные услуги, например, оформление больничных листов и справок.

Вызвать врача на дом можно, позвонив в call-центр мобильного сервиса "Вызов+" по телефону: 8 (423) 224-00-03 – или сделать заявку через сайт www.vyzov-plus.ru

"Вызов+" ценит своих пациентов и всегда вовремя придет на помощь!

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Тэги: медицина

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