Строительство современной детской школы искусств началось в сахалинском селе Луговое

Образовательный объект планируют сдать в 2020 году (ФОТО)

Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia

Современная детская школа искусств появится в Луговом в 2020 году в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы" и национального проекта "Образование". Учреждение примет более 300 детей из Южно-Сахалинска, планировочного района Луговое и Александровска-Сахалинска. Помимо новых кабинетов для занятия музыкальным, изобразительным и хореографическим искусством, школу оборудуют специальными лифтами для мало мобильных групп населения. На строительство учреждения из областного бюджета выделили более 241 млн рублей, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Детскую школу искусств строят в планировочном районе Луговое, восточнее дома № 101 по улице 2-я Набережная. Согласно проекту, здание будет трёхэтажным с цокольным этажом в форме прямоугольной призмы с общей площадью 2351,9 кв метров. На данный момент ведутся строительно-монтажные работы, завершено устройство фундамента плиты и произведены работы по армированию колонн.

Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia 1 / 5

На втором этаже школы искусств построят двухсветный актовый зал на 130 человек, который будет использован для концертов, музыкальных конкурсов, собраний и конференций.

Цокольный этаж оборудуют под техническое помещение. Здесь же будет находиться лестичная клетка, электрощитовая, лифтовый холл, мастерские по ремонту музыкальных инструментов, а также помещение для реквизитов и декораций. Помимо этого, здание оборудуют специальными лифтами для мало мобильных групп населения.

Директор детской музыкальной школы № 1 города Южно-Сахалинска Александр Гимро. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Макет. Фото: сайт госзакупок Сахалинской области Макет. Фото: сайт госзакупок Сахалинской области 1 / 4

— При строительстве учитывается доступ для мало мобильных групп населения. В здании будут размещены лифты — один из них грузовой, другой — пассажирский. Подъёмник закрытого типа мы установим на главном входе, — сообщил инженер по надзору за строительством МКУ "Управление капитального строительства" Станислав Сон. — Согласно разработанному плану, в здании предусматриваются кабинеты для занятия на музыкальных инструментах, хоровые классы, также кабинеты для музыкально-теоретических дисциплин, камерный зал, большой актовый зал на 130 мест, кабинеты для занятия акварелью и живописью.



Инженер по надзору за строительством МКУ "Управление капитального строительства" Станислав Сон. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia

Музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска на данный момент находится в крыле детского сада "Чебурашка" и не способна принять большое количество желающих из Лугового и Александровска-Сахалинска. По этой причине администрация Южно-Сахалинска приняла решение построить большую современную школу искусств в удобном для всех месте. Так, после строительства учреждение сможет принять более 300 детей.

Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia 1 / 4

— На данный момент в музыкальной школе № 1 города Южно-Сахалинска обучается более 200 человек, а в Луговом очень много детей, у которых также есть желание заниматься творчеством. Именно поэтому потребность в новой школе возникла давно. И вот, администрация Южно-Сахалинска взялась за строительство новой школы искусств. Думаю, теперь более 300 человек смогут обучаться музыке, изобразительному искусству и хореографии в стенах этого замечательного учреждения, — рассказал директор детской музыкальной школы № 1 города Южно-Сахалинска Александр Гимро. — После строительства помещение в детском саду "Чебурашка" мы оставим и переедем уже в новое помещение. Отмечу, администрация Южно-Сахалинска выбрала очень удобное в расположении место — школа находится около остановки, что позволяет приезжать детям из Александровска-Сахалинска, Лугового и Южно-Сахалинска.

Директор детской музыкальной школы № 1 города Южно-Сахалинска Александр Гимро. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia Строительство современной детской школы искусств началось в Луговом. Фото: Виктория Брыкова, ИА SakhalinMedia 1 / 4

Напомним, тендер на строительство детской музыкальной школы искусств разыграли 7 июня 2019 года, а контракт с подрядной организацией продлится по 30 октября 2020 года.