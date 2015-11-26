Пользователи предложили свои методы борьбы и меры наказания

"Война соседей": горожане обеспокоены вопросом парковки во дворе. Фото: pixabay.com

В одном из крупных пабликов Instagram горожане задались вопросом парковок во дворе. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram revizor_vdk.

"Как люди относятся к домам, где все паковочные места уже распределены между жильцами. Как бороться с соседями, которые говорят, что это "мое место". Или блокируют авто, стучат по колесам, прокалывают шины?" — интересуется автор.

Пользователи предложили свои методы борьбы и меры наказания.

Ставишь камеру. Потом вешаешь на соседа все, что когда то произошло.

Ну, вообще-то это их место только на словах, поэтому слать их подальше или попросить предъявить документы на купленное место.

Когда я приехала во Владивосток в 2008 году, была очень удивлена! Машины ставят не в гараж , а возле дома, там откуда я родом, машины ставили в гаражи.

С одной стороны я за то, чтобы места были общие! Но вот другая сторона! Жили мы в Вилючинске, это на Камчатке. Снега зимой очень много, так за ночь может вырасти столько снега, что машин не видно.

Встаёшь в 5 утра. Выходишь, откапываешь машину, причём надо снег выкинуть дальше в сугроб, чтобы остальные выехать могли! Сделал себе гараж из снега, уехал на работу, приезжаешь домой чуть позже, и твое место занято! Ты его откапывал все утро, пока сосед там лежал под одеялом, а потом говорит, это не твоё место покажи документы! Обидно.