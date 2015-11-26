"Примтеплоэнерго" продолжает установку новых автоматизированных котельных в Приморье

Уже установлено 139 котельных, 18 смонтируют до конца этого года

тематическое фото. Фото: Глеб Ильинский ("Приморская газета")

Краевое предприятие "Примтеплоэнерго" продолжает установку автоматизированных модульных котельных (АМК) в населенных пунктах Приморского края. Уже установлено 139 котельных, 18 смонтируют до конца этого года, что позволит повысить качество теплоснабжения еще в 10 приморских муниципалитетах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Очередная АМК установлена в селе Пантелеймоновка Лесозаводского городского округа вместо устаревшей котельной 70-х годов постройки. Оборудование введено в эксплуатацию и полностью обеспечивает теплоснабжение жилого фонда данного села.

По словам директора Лесозаводского филиала предприятия Вячеслава Бабича, всего в филиале установлено 47 автоматизированных модульных котельных, а до конца года планируется установить еще три новых АМК.

Как отметил главный инженер Примтеплоэнерго Сергей Попов, установленные модульные котельные оснащены современным автоматизированным и энергоэффективным оборудованием, надежны и практичны в эксплуатации.

"Их использование позволяет более эффективно расходовать уголь, автоматика котельных контролирует параметры теплоносителя, в результате чего повышается качество теплоснабжения и исключается фактор человеческих ошибок", – подчеркнул главный инженер предприятия.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Примтеплоэнерго установлены 139 "модулек", из них 22 АМК введены в эксплуатацию в прошлом году в Находке, Лесозаводске, поселках Козьмино, Краскино, Зима Южная, селах Увальное, Крутой Яр, Пантелеймоновка, Дзержинское, Хороль, Новодевица и Снегуровка, Гвоздево, Малиново, Марьяновка, Марково, Иннокентьевка, Глазовка, Васильевка, Ширяевка.

"До конца года на предприятие будут поставлены 18 модульных угольных котельных, которые заменят устаревшие объекты теплоснабжения в Надеждинском, Хасанском, Яковлевском, Ольгинском, Кировском, Пожарском, Хорольском районах, а также Владивостоке, Дальнегорске и Находке", – пояснил Сергей Попов, добавив, что до 2026 года планируется установить еще 93 автоматизированных модульные котельные.

Как подчеркнула врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, АМК отлично себя зарекомендовали, улучшив теплоснабжение населенных пунктов края.

"Благодаря новому оборудованию мы ликвидировали “горячие” точки холода в ряде городов и сел региона, жалоб от населения оттуда практически не поступают, а если они и бывают, то не из-за работы модульных котельных", – обозначила Елена Пархоменко.

Она отметила, что установка новых АМК во многом обусловлена и пожеланиями самих жителей – там, где много нареканий на качество теплоснабжения и причиной этого служит работа котельного оборудования, туда, в первую очередь, и монтируют современные котельные. Установка котельных ведется в рамках реализации госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".