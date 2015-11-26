Григорий Пейхвассер: основные работы во дворах Владивостока завершатся до конца ноября

Придомовые территории в городе благоустраивают сразу по двум программам

Григорий Пейхвассер и мэр Олег Гуменюк проверяют благоустройство. Фото: vlc.ru

После дождливого лета сейчас подрядчики наверстывают время и завершают асфальтирование придомовых территорий, а также обустройство детских, спортивных площадок. В интервью ИА PrimaMedia начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер назвал адреса, где уже есть хороший результат благодаря активности самих жителей и добросовестным подрядчикам.

— Григорий Александрович, сколько денег в 2019 году было предусмотрено на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды" во Владивостоке?

— Порядка 150 млн. По этой программе в городе обновляются три сквера: за эту работу отвечает управление архитектуры и, соответственно, дирекция по строительству. А наше управление занимается дворами и домами, на что по этой программе уходит порядка 130 млн из 150-ти.

— По сравнению с прошлым годом сумма изменилась?

— Это – федеральная программа, разработанная Минстроем РФ. И с каждым годов финансирование понемногу увеличивается. В основном – федеральное финансирование, и около 10% – муниципальное. А последние два года участвуют еще и собственники жилья, которые решают благоустроить свой двор – установить детскую или спортивную площадку, заасфальтировать придомовую территорию.

Жители должны проголосовать, чтобы дом попал в программу, и затем собрать 5% от необходимой суммы. Это – посильные деньги для двора, чтобы вам выделили 95% из бюджета.



Рабочий момент. Фото: vlc.ru

Последние два года программа реализуется следующим образом: до 1 ноября мы собираем заявки на следующий год, а потом уже реализуем – как правило, летом-осенью, когда благоприятная погода. В этом году, конечно, Владивостоку не повезло летом – были затяжные дожди, поэтому вместе с подрядчиками навёрстываем сейчас, благо осень сухая и тёплая. Все, кто подал заявки в прошлом году – 44 двора – все попали в программу.

Также в городе ведутся работы по губернаторской программе "1000 дворов". По ней как раз идет благоустройство дворов – асфальтирование придомовых территорий, установка детских и спортивных площадок, а по программе "Формирование современной городской среды" только асфальтирование.

— Какая работа проводится сейчас в рамках губернаторской программы?

— Подрядные организации занимаются благоустройством на 279 территориях, в том числе по 127 адресам идет асфальтирование. По 94 адресам появятся новые детские площадки и на 58 территориях – спортивные площадки.

К этому дню на 181 объекте работы выполнены на 95% и более. По 144 объектам сформированы полные пакеты документов для проверки и произведения дальнейшей оплаты. Оплата произведена по 128 территориям.



Асфальтирование придомовой территории. Фото: vlc.ru

— Где-то еще идет работа, а где-то уже ведь есть и результат. Порекомендуйте, в какой двор можно съездить и полюбоваться, перенять опыт? Где все сработали результативно: инициативные жильцы, подрядчик и мэрия.

— Могу посоветовать Народный проспект, 47. Там довольно большая площадка и очень активные жители. Здесь интересен опыт еще и тем, что жители нескольких домов получили сертификаты по программе "1000 дворов" и объединили их. В результате получилась одна большая площадка, на которой установили и детские игровые комплексы и спортивные тренажеры.

По программе "Формирование современной городской среды" в пример можно привести двор на улице Волховской,2. Раньше там была разбитая территория, а теперь здесь новое асфальтобетонное покрытие.

— А хватает ли подрядчиков? Нет дефицита спецтехники? А то ведь бывает так у дорожников, что заказ получили, а выполнить не могут

— Подрядчиков достаточно. Их выбирают ТСЖ и управляющие компании, потом приносят нам документы о выполненных работах: мы выезжаем на место, проверяем и оплачиваем.

С асфальтированием – попроще, а вот в случае с детскими и спортивными площадками зависит ещё и от того, какие готовые формы поставят. Есть российские заводы, например, в Чебоксарах, а есть импортные, китайские. У некоторых жителей были предпочтения – обязательно сделать площадку именно российского производителя

— Сколько всего дворов должны преобразиться во Владивостоке до конца года?

— По программе "1000 дворов" – 317. Из них в 129 дворах запланировано асфальтирование территории, остальные – детские и спортивные площадки.

Подрядчики начали работу с конца апреля. В апреле, мае, июне работы велись активно, но погода внесла свои коррективы. Сейчас навёрстываем упущенное По укладке асфальта уже практически везде работают специалисты, а вот по детским – еще нет. Есть порядка 30 площадок, куда еще не зашли, но обязательно зайдут: еще три недели есть впереди. До конца ноября планируем закончить основной фронт работ.

Вообще, на самом деле, работать с бетоном можно при любой температуре, и зимой тоже. Особенно если речь идет об установке готовой детской площадки, которую остается только укрепить, залить бетоном. На установку площадок обычно уходит неделя, а на асфальтирование – три.

По федеральной программе преобразятся 44 дворовые территории.



Дворы Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

— Если не хватает денег на все желания жителей, есть возможность всё-таки найти их в бюджете города?

— Если не успели собрать 5%, то можно спокойно подать заявку на следующий год.

— Какие наиболее проблемные места в городских дворах? Чего им особенно не хватает? Детских, спортивных площадок, мест отдыха, работающих ливнёвок, качественного асфальта или чего-то еще?

— Учитывая, что до этого десятилетиями это всё было проблемой граждан, соответственно не хватает всего. Но, опять же, надо смотреть каждый конкретный случай. Потому что ливнёвки, например, не везде нужны во дворах. А где-то, наоборот, без них нет никакого смысла класть асфальт: так у нас произошло на Нейбута, 21. Там – огромный двор, в дожди собирались лужи. И в данном случае сначала необходимо сделать ливнёвку. А где-то можно просто сделать асфальт с небольшим уклоном, чтобы вода сразу уходила.

Также есть адреса – например, на улице Фадеева, где проблема не отдельных дворов, а целого микрорайона. Фадеева – это ровное плоское место, причем рядом с речкой Объяснения, и по-хорошему надо чистить её русло, чтобы решить проблему. Потому что, если поднимается вода, то она поднимается везде.

— Недавно в СМИ и соцсетях прошла критическая волна по поводу некачественной работы подрядчиков по детским площадкам. Люди сигналили, что программа "1000 дворов" во Владивостоке забуксовала. Вы проверяли, насколько оправдана эта критика?

— Безусловно, наши специалисты контролируют все работы. Мы также проверяем все сообщения жителей, которые не только поступают в наше управление, но и публикуются в социальных сетях и в средствах массовой информации.

Что касается детских площадок, там вопрос оказался в задержке с приходом оборудования. На сегодняшний день этот вопрос уже решен. Одна из компаний переоценила свои возможности, в связи с чем было принято решение скорректировать планы и передать часть площадок другим подрядчикам.

В некоторых дворах оборудование уже устанавливается, в других работы начнутся в ближайшее время.

Отмечу, что перед нами стоит задача благоустроить все 317 дворов. Подрядные организации стараются завершить работы в срок, но при этом важно работать качественно. За этим следят специалисты мэрии и сами жители. Поэтому приемку работ ведем совместно.