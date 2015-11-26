В Приморье на участке федеральной трассы Хабаровск – Владивосток временно ограничат движен

Запрет продлится всего полчаса и связан с взрывными работами
Общество 18:05
Дорожный знак "Движение запрещено". Фото: ИА EAOmedia

Движение автотранспорта по федеральной автомобильной дороге А-370 "Уссури" ограничат 23 октября с 10.00 до 10.30 (по местному времени), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД "Дальний Восток". Запрет будет действовать на участке км 406 – км 407 федеральной трассы Хабаровск – Владивосток.

23 октября 2019 года из-за проведения взрывных работ будет запрещен проезд автотранспорта по участку федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Написать автору
Тэги: автомобильная дорога ограничение движения

Приморье попало в тройку аутсайдеров нацпроекта БКАД

17 октября, 10:00

Автомобилисты, недовольные реновацией Владивостока, опять сдвигают бетонные блоки

15 октября, 19:00

Билайн удвоил безлимит в новых тарифах

16:54
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia