В Приморье на участке федеральной трассы Хабаровск – Владивосток временно ограничат движен

Запрет продлится всего полчаса и связан с взрывными работами

Дорожный знак "Движение запрещено". Фото: ИА EAOmedia

Движение автотранспорта по федеральной автомобильной дороге А-370 "Уссури" ограничат 23 октября с 10.00 до 10.30 (по местному времени), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД "Дальний Восток". Запрет будет действовать на участке км 406 – км 407 федеральной трассы Хабаровск – Владивосток.

23 октября 2019 года из-за проведения взрывных работ будет запрещен проезд автотранспорта по участку федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск – Владивосток, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.