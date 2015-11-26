Знаете ли вы, чем может быть полезен мусор? — ТЕСТ

Пройдите тест и узнайте, что вы знаете о переработке отходов
Чистое Приморье
Общество 12:57
Тематическое фото. Фото: pixabay.com

"Мусорная" тема не перестает терять своей актуальности в мире. Люди стараются сохранить благоприятную окружающую среду — требуют закрытия свалок и выступают против строительства мусоросжигательных заводов. А вы задумывались, сколько полезных вещей можно сделать из переработанных отходов? Пройдите тест ИА PrimaMedia и узнайте кое-что интересное про "вторую" жизнь мусора.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.

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  мусор, свалка, развлечение, досуг, экология, игра, тест

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