Приморье вошло в ТОП-10 регионов РФ по числу зарегистрированных иномарок

В крае в общей сложности насчитывается 798 тысяч автомобилей иностранного производства
Общество 10:03
Автомобили. Фото: ИА PrimaMedia

Приморский край вошел в ТОП-10 регионов РФ по числу зарегистрированных иномарок. Эксперты насчитали их в крае 798 тысяч штук, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на аналитическое агентство "АВТОСТАТ".

Первое место в рейтинге занимает Москва, в которой насчитывается 3,1 млн иномарок. Второе место отходит Подмосковью, где этот показатель равен 2,1 млн штук. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (1,44 млн).

Большим парком иномарок обладает Краснодарский край (1,11 млн). В других регионах страны их количество оказывается менее 1 млн, а в ТОП-10 здесь попадают: Свердловская область (840,9 тысяч шт.), Приморский край (798 тысяч шт.), Ростовская область (759,7 тысяч шт.), Татарстан (703,3 тысяч шт.), Башкортостан (635,8 тысяч шт.) и Челябинская область (627,6 тысяч шт.).

Однако если по количеству иномарок Приморье опережают многие регионы, то по доле, которую иномарке в общем автопарке Приморский край не обогнать никому. В регионе автомобили иностранного производства занимают львиную долю – 93,7%. В Москве этот показатель составляет лишь 84%, а в Питере – 81,4%.

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Тэги: рейтинг автомобиль как вид транспорта

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